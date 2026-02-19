Онлайн-курс Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помог более 40 тысячам учителей освоить «Сферум» на платформе MAX
Российские учителя могут пройти онлайн-курс «Сферум в МАХ: возможности цифрового сервиса» на базе проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Обучение позволяет педагогам эффективно использовать учебный профиль Сферум в МАХ, чтобы проводить интерактивные уроки, общаться с классом и коллегами, собирать родительские собрания и другое. Курс прошли уже более 40 тысяч человек. Он разработан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Минпросвещения РФ.
Учебный профиль Сферум в MAX – это безопасное образовательное пространство в национальном мессенджере, в котором есть необходимый функционал для общения по учёбе: чаты, индивидуальные и групповые звонки, обмен файлами и другие полезные сервисы.
Онлайн-курс от проекта «Флагманы образования» и Сферуме помогает педагогам и другим представителям образовательного сообщества освоить обновленный функционал в национальном мессенджере. В 2025 году курс уже прошли более 40 тысяч человек.
Пройти курс могут участники проекта «Флагманы образования» и Форума классных руководителей, а также другие представители системы образования. Для этого им необходимо зарегистрироваться в проекте на сайте https://flagmany.rsv.ru/. Онлайн-курс включает видеоуроки и лекции с приглашенными спикерами, презентации, практические задания и методические материалы. Для получения сертификата слушателям необходимо изучить материалы, выполнить задания и пройти итоговое тестирование.
«Цель курса – не просто научить работать в учебном профиле Сферума в МАХ, а показать, как цифровой сервис становится удобным ресурсом для ежедневной работы учителя. Через видеоуроки, практику и методические материалы мы помогаем педагогам освоить новые форматы организации учебного процесса и взаимодействия с учениками», – прокомментировал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.
Среди спикеров курса: вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов, руководитель Сферума по методологии Вера Вартанян и эксперт сообщества «Созвездие Флагманов образования» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Голощапова.
Напомним, проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированных, подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).