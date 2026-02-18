Неограниченные возможности: как конкурс «Это у нас семейное» помогает особенным семьям
В самом массовом проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют самые разные семьи, в том числе воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Несколько таких команд стали полуфиналистами и победителями прошедших полуфиналов конкурса «Это у нас семейное» для участников из Сибири, Северного Кавказа, Урала, Северо-Запада, Юга, а также регионов Донбасса и Новороссии. Участие в конкурсе помогает детям с особенностями развития и их родителям преодолевать психологические барьеры и расширять круг общения. Участники убеждены: совместные победы и положительные эмоции доступны каждому, а конкурс играет большую роль в социализации и адаптации детей.
Семью Силиных из Сургута объединяет мечта – крепкое здоровье для близких, особенно для младшего сына Даниила, который, несмотря на сложный диагноз, добивается больших успехов. Мальчик учится в 6 классе, занимается в театральной школе и секции адаптивного фехтования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, побеждает в творческих и спортивных конкурсах.
«У сына Даниила генетическое заболевание. Раньше мы постоянно ездили по больницам, по полгода могли быть на реабилитациях. Было тяжело, но сейчас он в порядке. Я хотела, чтобы у сына было больше ярких впечатлений, поэтому мы решили участвовать в конкурсе «Это у нас семейное», – рассказывает Оксана Силина.
Их команда считает, что вышла в финал конкурса «Это у нас семейное» благодаря взаимопониманию, взаимовыручке и, конечно, безграничной любви.
«Проект «Это у нас семейное» показал, что ограничения только в голове, а мы – непобедимая команда, которая вместе может все. После первого сезона мы, как финалисты, могли выбрать одно из путешествий по России. Мы захотели посмотреть на Сахалин, немного переживали, как справимся. А в итоге наслаждались красотами острова и даже первыми поднялись на гору Лягушка, а ее высота, между прочим, более 300 метров. Мы также посетили оленью ферму, где впервые увидели пятнистых оленей, покормили их и даже сфотографировались с огромным красивым рогачом. Впервые увидели нерп в естественной среде обитания. Дети, особенно Даниил, были в восторге», – продолжает Оксана Силина.
Сыну Руслану из команды Лисовских из Санкт-Петербурга и Амурской области, вышедшей в финал конкурса «Это у нас семейное», 21 год. В январе он окончил профессиональный техникум для инвалидов – у молодого человека особенности ментального развития, есть сложности в общении с посторонними людьми. В конкурсе такого масштаба семья принимает участие впервые и утверждает, что конкурс инклюзивный, ведь он доступен для каждой семьи.
«Мы счастливы, что решили участвовать в конкурсе «Это у нас семейное». Это отличная возможность укрепить семейные связи. Мы все задания выполняли дружно, сын Руслан нам очень помогал, и мы радовались, потому что были со всеми на равных. Таким семьям, как наша, конкурс помогает поверить в то, что мы не отличаемся от других. Это главное», – говорит Оксана Лисовская.
Семья живет активной жизнью и очень любит путешествовать на автомобиле, и уже изучила множество красивых мест в радиусе 500 километров от Санкт-Петербурга. Теперь они мечтают отправиться на Байкал или на Камчатку.
Семья Кравцун живет в Ставропольском крае – городе Ессентуки и станице Боргустанская. В их семье двое детей, в том числе пятилетняя Василиса. Девочка родилась раньше срока, и у нее задержка психоречевого развития. Несмотря на свой диагноз, она постоянно заряжает и вдохновляет на подвиги всю семью – благодаря дочери Татьяна и Владимир решились участвовать в конкурсе «Это у нас семейное».
«Педагоги из детского сада дочери рассказали о конкурсе «Это у нас семейное», и мы решили, что непременно хотим зарегистрироваться. Нам близки ценности проекта, мы очень творческие и любим проводить время вместе. Мы начали выполнять задания дистанционного этапа и так увлеклись, что сами не заметили, как вошли в число полуфиналистов. А сам полуфинал в Ростове-на-Дону стал для нас настоящим праздником, а выход в финал – неожиданностью и большой радостью», – говорит Татьяна Кравцун.
Семья старается вести максимально активный образ жизни, чтобы дети учились реализовывать свои идеи, добивались поставленных целей, чувствовали уверенность в своих силах.
«Выполняя задания, мы с Василисой много репетировали, учили реплики и слова для различных заданий, и оно того стоило: дочка перестала бояться камеры и теперь с удовольствием снимает ролики для различных конкурсов. Еще мы опасались неудобств на очном этапе из-за ее трудностей с речью, но в итоге за нас больше переживали эксперты. У нас вся семья получала удовольствие от процесса, ведь мы ехали просто отдохнуть, развеяться и зарядиться нереальной энергетикой других участников. Конкурс помог нашей семье стать ближе и сплоченнее, позволил провести бесценные минуты вместе, показать, что мы обычная семья и живем полноценной, интересной жизнью, не ограничивая ни себя, ни ребенка», – рассказывает Владимир Кравцун.
Сейчас семья с нетерпением ждет финала и мечтает отправиться в путешествие по азиатской части России – посетить Байкал или Дальний Восток.
Семья Альдиевых, Костоевых из сел Экажево и Нижние Ачалуки Республики Ингушетия решила участвовать в конкурсе «Это у нас семейное», в первую очередь, ради Сайфуллаха – самого младшего члена семьи.
«У Сайфуллаха детский церебральный паралич, ему тяжело ходить, но он у нас не по годам умный, талантливый мальчик. К сожалению, особенные детки много времени проводят в больницах и реабилитационных центрах, но они тоже дети и тоже нуждаются в ярких эмоциях и впечатлениях. Конкурс «Это у нас семейное» стал для нас настоящим праздником, хоть мы и не вышли в финал. Сын очень радовался и уже просит, чтобы мы записались на следующий сезон. Кстати, когда мы вернулись с полуфинала, я всем знакомым мамам посоветовала регистрироваться в проекте Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – нам там действительно очень рады», – говорит Залина Костоева.
Сама Залина – руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в Республике Ингушетия, помогает в решении проблем детей-инвалидов, устраивает для них праздники.
«Эта профессия нашла меня неожиданно и внезапно, но мне нравится заботиться о детях. Я люблю отдавать и делать добро людям, это меня мотивирует. Ко мне обращается очень много родителей с особенными детьми, и я понимаю, как важна для таких семей социализация», – добавляет Залина.
Конкурс «Это у нас семейное» – самый массовый проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего на участие во втором сезоне зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Полуфиналы проекта проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. Главные призы – 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья».