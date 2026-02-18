От историй подвигов до навыков будущего: лекторы «Знания» выступили перед молодежью ХМАО – Югры
Просветительские встречи состоялись на разных площадках в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Участниками стали школьники, студенты колледжей и вузов, участники движения «Российские студенческие отряды». Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Так, в Нефтеюганске просветительские встречи прошли в Городской библиотеке, средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №10, Лицее №1 и средней общеобразовательной кадетской школе №4. С лекцией «Дети – Герои Великой Отечественной войны» выступил ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации Андрей Худолеев.
Спикер продемонстрировал ребятам книги из личного архива о юных ребятах, которые совершили подвиги во имя Великой Победы. Шесть из них – Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин и Боря Цариков были удостоены высокого звания Герои Советского Союза. Они сражались в партизанских отрядах и принимали участие в боевых действиях, совершая подвиги и демонстрируя мужество в борьбе с захватчиками.
Отдельное внимание лектор остановил на истории самого юного Героя Советского Союза – пионере Вале Котике. С первых дней войны он вел работу по сбору оружия и боеприпасов, которые затем переправлялись партизанам. В 1942 году вступил в Шепетовскую подпольную партийную организацию и выполнял ее поручения по разведке. В августе 1943 года юный разведчик был бойцом в шепетовском партизанском отряде им. Кармелюка. В октябре этого же года юный партизан разведал место нахождения подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Он также участвовал в подрыве шести железнодорожных эшелонов, склада. На его счету множество успешных засад. 16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав Каменец-Подольской партизанский разведчик, которому только-только исполнилось 14 лет, был смертельно ранен и скончался.
Лектор отметил, что подвиг Вали Котика и других юных героев вдохновляют нас сегодня помнить о Великой Отечественной войне и сохранять историческую память о ней.
Просветительская встреча прошла и в Ханты-Мансийске. С участниками регионального карьерного форума «ТрудКрут» встретилась победитель Знание.Лектор, преподаватель ораторского мастерства, журналист Ольга Зиналиева. Она поделилась инструментами и практиками, которые помогают обрести уверенность перед выступлением на публике. В частности, это техника «диафрагмального дыхания» для контроля голоса, которая успокаивает нервную систему и стабилизирует тембр.
В практической части встречи она продемонстрировала особенности работы с речью и жестами. Так, открытые ладони на уровне груди усиливают доверие, а мимика «улыбка и подъем бровей» помогает установить эмоциональный контакт с залом. Кроме того, спикер поделилась методами удержания внимания аудитории – это использование риторических вопросов и визуальных якорей, например, коротких историй из личного опыта. Также Ольга Зиналиева объяснила, как подготовить и презентовать свои проекты слушателям, что особенно важно при построении карьеры.
«Ораторское мастерство – один из основных навыков сотрудника, необходимый, на мой взгляд, абсолютно всем. Даже тем, кто не планирует продвигаться по карьерной лестнице, потому что с умением говорить гораздо легче выполнять рабочие задачи, жить в коллективе, взаимодействовать с руководителем. Не все понимают, что мало быть экспертом в той или иной области, важно еще уметь подать информацию, вдохновить людей, важно уверенно транслировать идеи», – отметила Ольга Зиналиева.
Знание.Лекторий – это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».