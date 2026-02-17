Большая премьера «про ТЕАТР» в ХМТК
21 февраля в 15:00 на Большой сцене Ханты-Мансийского театра кукол состоится премьера спектакля «про ТЕАТР» (12+) – путешествие по 2500-летней истории мирового театра с актёрами, куклами и масками.
Спектакль главного режиссёра ХМТК Елены Евстроповой посвящён 150-летию Союза театральных деятелей России и за час яркого сценического действия проходит больше двух тысяч лет: от Древней Греции до дня сегодняшнего. Вся история мирового театра от античных трагедий до современных сценических решений оживает на сцене с помощью актёров, кукол и мультимедийных проекций на большом экране.
Елена Евстропова так говорит о замысле: «Как появились эти странные люди – актёры несколько тысяч лет назад, так они и существуют. Приходит новая мода, новые идеи, знания, под которые подстраивается культура. Но сама суть актёрская остаётся неизменной, и они несут любовь к этому искусству в сердцах и поэтому театр жив до сих пор. Спектакль – эксперимент, можно сказать. И наша цель – влюбить зрителей в театр, а подрастающему поколению ещё и показать исторические эпохи: Античность, Средневековье, Просвещение, режиссёрский театр ХХ века и т.д.»
Кстати, зритель становится непосредственным участником действия и сможет выйти на сцену, прочувствовать актёрский труд на себе.
Будут и куклы, и огромные маски, и трёхметровый Гулливер – за художественный мир спектакля отвечает главный художник ХМТК Лилия Жамалетдинова.
Уникальный случай, когда ХМТК играет спектакль в Большом зале на 130 человек. По сути, это кинозал, не приспособленный для театра, но режиссёр обыгрывает это обстоятельство и использует видеомэппинг на большом экране и театральные приёмы. Над оживлением картинки работал видеохудожник из Челябинска Артём Чистяков.
Спектакль «про ТЕАТР» особенно актуален для молодых людей по Пушкинской карте, которая реализуется в рамках нацпроекта «Семья».
Билеты на сайте bit.ly/bilety-HMTK и в кассе театра (ул. Мира, 15)