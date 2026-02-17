Форма поиска

В Югре ветеран СОБР Росгвардии стал режиссером художественного фильма о коренных народах Севера и автором песни «Моя Югра»

17.02.2026

Ветеран СОБР «Норд» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подполковник полиции Тимур Давыдов снял художественный фильм о коренных малочисленных народах Севера – ханты – и написал песню «Моя Югра».

В Югорском кинопрокате состоялся закрытый показ детского художественного фильма «Вуся Вулаты». Название ленты переводится с хантыйского языка как «здравствуйте». 

Фильм, съемки которого завершились в 2025 году, сняла сургутская медиастудия «Проявляйся», режиссером стал ветеран Росгвардии Тимур Давыдов. В центре сюжета - школьники, которые по дороге на олимпиаду заблудились в югорской тайге и столкнулись с жизнью хантыйского стойбища.

Как рассказал режиссер Тимур Давыдов, фильм учит любить свою малую родину, бережно относиться к природе. В киноленте показаны также правила поведения в лесу, на болоте. Это лента о дружбе, внимательном отношении друг к другу, взаимовыручке. После выхода на заслуженный отдых – в правоохранительных органах, в том числе в Росгвардии, Тимур отработал более 20-ти лет – он увлекся режиссерским мастерством, получил образование.

Работа над фильмом проходила в непростых таёжных условиях, что потребовало от команды серьёзной физической и организационной подготовки.  Во время съемок пришлось преодолевать настоящее болото, бороться с тучами комаров и оводами, но все побеждает любовь к земле, ставшей родной, и ее традициям. Именно такой любви и терпению к Югре посвящен саундтрек к фильму, который написал ветеран ведомства Тимур Давыдов. Однажды вечером он взял блокнот, и строки стали рождаться одна за другой: «Где бы ни была я, но сердце мое будет биться в такт всегда, Север, только с тобой... Здесь дружба ценнее монет и верен слову всегда, и злость не хранят в душе, и ложь не летит с языка». 

Продюсером фильма и автором сценария стала жена Тимура – журналистка Юлия Давыдова, а одну из главных ролей сыграл их 11-летний сын Гордей.

Создание фильма поддержано грантом Губернатора Югры в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

В этот же день Тимур Давыдов со своей супругой приняли участие в утреннем эфире телерадиокомпании «Югра» и рассказали о съёмках фильма.

