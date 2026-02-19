«Язык народа моего»
Так назывался круглый стол, который состоялся 18 февраля в г. Ханты-Мансийске и был посвящён Международному Дню родного языка и Году единства народов России.
Встреча проходила в Детском этнокультурно-образовательном центре.
На круглом столе шёл разговор о сохранении и передачи этнокультурного наследия коренных народов Югры.
Молданова Ирина Максимовна, кандидат филологических наук, начальник отдела корпусной лингвистики Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, преподавателем Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа, говорила об опыте сетевого взаимодействия в этнокультурном образовании, о системном объединении материальных, кадровых, методических и информационных возможностей разных образовательных и культурных учреждений ради общей цели – сохранения и передачи этнокультурного наследия коренных малочисленных народов Югры.
Величко Наталья Ивановна, кандидат культурологии, доцент Кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования, говорила о методическом обеспечении образовательной деятельности, о конкурсе мастерства педагогов в номинации «Учитель родного языка и литературы» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и других видах образовательной деятельности.
Каксина Софья Максимовна, учитель начальных классов п. Казыма Белоярского района рассказала о преподавании хантыйского языка в школе: «Преподавание идёт поэтапно с 1 по 4 классы. Если раньше для обучения выделялось три часа в неделю, то сейчас урезали до одного час в неделю и после обеда. Это очень мало. Сложно таким образом обучать хантыйскому языку».
В завершение круглого стола было открыто свободное обсуждение актуальных вопросов сохранения и развития родных языков, подготовка предложений в Резолюцию.
Наталья Краснопеева