В Ханты-Мансийске стартует конференция по научным подходам в развитии местного самоуправления
В окружной столице с 19 по 21 февраля пройдёт VII Всероссийская научно-практическая конференция «Новые векторы развития местного самоуправления: научные подходы».
Конференция посвящена обсуждению комплексного научного развития муниципальных образований.
Мероприятие пройдёт на нескольких площадках: в концертно-театральном центре «Югра-Классик» и Югорском государственном университете.
В рамках конференции состоятся открытые лекции о развитии города, а также экспертная дискуссия, посвящённая проекту нового федерального закона о государственном контроле за местным самоуправлением, основанном на риск-ориентированном подходе.
Особое внимание будет уделено презентации исследовательских работ аспирантов высших учебных заведений в области развития городов.
В конференции примут участие ведущие ученые страны и федеральные эксперты. Среди них – профессор кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор юридических наук Екатерина Шугрина, научный руководитель исследовательской группы «Центр интеллектуальных ресурсов и кооперации в области общественных наук», старший научный сотрудник Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Игорь Задорин, а также эксперт федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Пахомов Алексей Викторович и другие заслуженные деятели науки.
Город на конференции представят руководители органов государственной власти, депутаты, представители общественных организаций и бизнес-сообщества, руководители учреждений и предприятий города Ханты-Мансийска, студенты Югорского государственного университета. Участниками конференции стали и представители 14 муниципальных образований автономного округа.
Важной частью программы станет посещение форума-выставки «Малую Родину славим трудом!» и городского собрания, посвящённого обсуждению отчета Главы города Ханты-Мансийска.
Отметим, что конференция проводится в городе Ханты-Мансийске с 2016 года и выступает в качестве интеграционной площадки для выстраивания диалога между органами местного самоуправления и научной общественностью.
Организаторами выступают Администрация города Ханты-Мансийска, Югорский государственный университет, муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр».