В Ханты‑Мансийске представили книгу «Вселенная таланта», посвящённую Геннадию Райшеву
В городской библиотеке №4 Ханты‑Мансийска состоялась презентация сборника «Вселенная таланта», приуроченного к 90‑летию со дня рождения выдающегося югорского художника Геннадия Степановича Райшева. Мероприятие прошло в тёплой атмосфере проекта «Обычай» (или, как его ласково называют «Обь/чай»).
Гостей и ценителей культуры Югры ждала встреча с автором-составителем Валентиной Фановой – краеведом, общественным деятелем Октябрьского района, представительницей обских ханты, поэтом и прозаиком, руководителем районного литературно‑творческого объединения «Серебряная Обь» и идейным вдохновителем многих краеведческих проектов.
В издание вошли воспоминания друзей и коллег о художнике, детские рисунки по мотивам его работ, стихи на русском, английском и хантыйском (среднеобском диалекте) языках, хокку, сказки и сценарии мероприятий. Книга адресована и взрослым, и детям, но особенно будет полезна педагогам и библиотекарям – она помогает юному поколению открыть для себя творчество хантыйского живописца.
Библиотекарь Алла Иштимирова‑Посохова, открывая встречу, отметила, что встреча разделена на две части: презентацию книги и последующее чаепитие с разговором о родном языке.
Книга для работы, а не для полки
Валентина Фанова представила публике издание «Вселенная таланта» – вторую книгу в серии «Для детей и не только». Первая работа коллектива авторов, «Рассказы или полусказки Лукоморья», уже успела стать библиографической редкостью.
– Эта книга не для того, чтобы её поставили на полочку, эта книга для работы, – подчеркнула Валентина Геннадьевна. – Почему «Вселенная»? Потому что Геннадий Степанович Райшев для нас это на самом деле целая Вселенная. И книга так названа буквально: как только возникла идея, сразу возникло такое название.
Над изданием трудилась команда увлечённых людей. В книге представлены стихи поэта Натальи Малыгиной, которая, по словам Валентины Фановой, глубоко погружена в этнокультуру обских угров. Стихотворения переведены на английский язык, а также на среднеобский диалект хантыйского языка, который, по словам лингвистов, находится под угрозой исчезновения.
Среднеобский диалект жив, на нём пишут и переводят
Одним из консультантов и переводчиков выступила Людмила Гурьева, редактор газеты «Ханты ясанг». Она поделилась опытом работы над поэтическими переводами, отметив их сложность и важность для сохранения языка.
– Переводить рассказы и переводить стихи – это совершенно две разные работы. Стихи переводить, конечно, очень сложно. Ведь нужно передать смысловую нагрузку, поэтому в этом как бы и сложно было, и интересно,– рассказала Людмила Гурьева. – Вот говорят: среднеобского диалекта уже нет, а он есть, и на нём ещё и говорят, и пишут, и вот просят переводить произведения. Переводческая деятельность – это тоже большой вклад в сохранение среднеобского диалекта хантыйского языка.
«Бился об Ленина тёмный класс»: метафора от классика
Особую значимость встрече придало участие известного хантыйского писателя, депутата Думы Югры Еремея Даниловича Айпина, написавшего вступительное слово к сборнику.
Обращаясь к создателям книги, Еремей Айпин использовал неожиданную, но точную метафору из стихов Маяковского: «Бился об Ленина тёмный класс… И ток от него в просветлении».
– Замечательная формула… бьётся об вас… масса людей, с которыми вы общаетесь, через книги, через картины, через работу, через любовь к творчеству Райшева… мы хотим того или не хотим… все, с кем вы общаетесь, они, я думаю, немножко становятся светлее, – сказал Еремей Айпин.
Детские рисунки вместо музейных полотен: поиск выхода
Отдельно Валентина Фанова остановилась на сложностях, с которыми столкнулась команда при подготовке издания. Несмотря на многочисленные запросы в различные музеи и галереи, где хранятся работы Райшева, получить разрешение на публикацию репродукций его картин не удалось –ни один музей не отозвался. Организаторы обращались напрямую, через Ассамблею и даже Департамент культуры, но везде получили «тишину».
– А хотелось показать: смотрите, какая философия, смотрите, какая глубина. – посетовала автор. – Поэтому стали думать, что делать, как выйти из положения.
Выход нашли творческий: пространство книги заполнили работы юных художников – детские иллюстрации, которые не только украсили издание, но и стали своеобразным диалогом подрастающего поколения с наследием мастера.
Алла Иштимирова‑Посохова отметила остроумие этого решения, позволившего выпустить книгу, которую без визуального ряда представить было невозможно.
Кроме того, в книге есть готовая программа – и её можно использовать. Её создала Валентина Фанова, когда работала в школе. Чем она интересна?
– Её можно взять, не надо готовиться, и просто использовать. В сборнике более 20 занятий, которые расписаны на весь учебный год. Задания такие, что мы учимся описывать картины наших югорских художников, и очень подробно, эту программу можно использовать с 5 по 9 класс. Кроме этого, есть цикл готовых мероприятий по творчеству Геннадия Райшева. Просто берёте и проводите для детей, знакомите их с творчеством. Здесь очень много сценариев, я думаю, что педагоги будут довольны, когда познакомятся с этим материалом», – рассказала автор.
Людмила Теткина