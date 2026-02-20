23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые югорчане!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для каждого из нас этот праздник – символ мужества российских солдат и офицеров, дань уважения ветеранам, отстоявшим свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто проявил отвагу и доблесть при выполнении воинского долга за пределами Родины. Мы гордимся их силой духа и героизмом.
Слов особой признательности заслуживают бойцы, которые сегодня находятся на передовой в зоне специальной военной операции, и все, чей ежедневный труд связан с защитой безопасности нашего государства и граждан России, с помощью фронту. Ваша работа, несомненно, заслуживает самого искреннего уважения.
Уважаемые защитники Отечества! В этот праздничный день желаю вам, а также вашим родным и близким доброго здоровья, оптимизма, благополучия и счастья!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков