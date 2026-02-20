Форма поиска

23 февраля – День защитника Отечества 

20.02.2026

Уважаемые югорчане!

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Для каждого из нас этот праздник – символ мужества российских солдат и офицеров, дань уважения ветеранам, отстоявшим свободу нашей страны в годы Великой Отечественной войны, а также тем, кто проявил отвагу и доблесть при выполнении воинского долга за пределами Родины. Мы гордимся их силой духа и героизмом.

Слов особой признательности заслуживают бойцы, которые сегодня находятся на передовой в зоне специальной военной операции, и все, чей ежедневный труд связан с защитой безопасности нашего государства и граждан России, с помощью фронту. Ваша работа, несомненно, заслуживает самого искреннего уважения.

Уважаемые защитники Отечества! В этот праздничный день желаю вам, а также вашим родным и близким доброго здоровья, оптимизма, благополучия и счастья!

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков

