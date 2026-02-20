В Ханты-Мансийске прошёл муниципальный форум «Есть результат»
В столице Югры горожане и партийцы в рамках муниципального форума «Есть результат» обсудили проекты развития города в рамках народной программы «Единой России» и «Карты развития Югры».
Форум собрал более сотни участников: представителей власти, активистов партии, почётных жителей, сотрудников промышленных и общественных организаций, а также участников специальной военной операции.
На пяти тематических круглых столах, посвящённых социальной сфере, промышленности, экономике, госуправлению, поддержке участников СВО и их семей, обсуждались идеи для развития окружного центра. Было озвучено более полусотни предложений.
Жители предложили построить перинатальный центр, который поможет повысить уровень рождаемости и улучшить благосостояние семей. Также обсуждалось создание нового молодёжного пространства на улицах Калинина – Лопарева площадью более 5 тысяч квадратных метров для активистов со всего региона.
«Кроме того, была выдвинута важная инициатива создания полка тружеников тыла, наравне с бессмертным полком. В планах проводить его 11 сентября ежегодно на площадке стелы «Город трудовой доблести». Также предложили рассмотреть идею развития туризма на горе Неройка. Важно, чтобы больше земляков знали об исторических местах региона», – рассказала активистка «Женского движения», руководитель центра психологического развития, правовой помощи и медитации «Единство» Софья Кузовова.
Участники поддержали инициативы по созданию нового учреждения для детской реабилитации, модернизации улицы Карла Маркса и созданию точки притяжения на набережной имени Геннадия Райшева.
Секретарь первичного отделения партии №6 Сергей Чистяков отметил, что многие предложения касались систем здравоохранения, образования и социального развития. Участники проголосовали за обновление круглогодичного лагеря для детей и молодёжи.
Исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Татьяна Бормотова заявила, что все предложения будут включены в новую Народную программу 2.0. Лучшие из них представят на региональном форуме «Есть результат» в апреле в Ханты-Мансийске.