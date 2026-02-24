С 2026 года Отделение СФР по ХМАО-Югре обеспечивает участников СВО проездными билетами до Центров реабилитации Социального фонда
С января 2026 года расширился механизм оплаты проезда участников специальной военной операции на лечение в центры реабилитации Социального фонда России. Теперь демобилизованные военнослужащие из Югры могут получить для этого бесплатные проездные билеты.
Эта форма введена в дополнение к компенсации расходов на дорогу, после того, как участник СВО съездил на лечение. Новый механизм даёт возможность оформить проездной билет сразу. Это позволяет им не тратить собственные средства и в дальнейшем не обращаться за их компенсацией.
Проездные билеты до центров реабилитации Социального фонда России и обратно предоставляются на поезд и самолёт. Проездной оформляется специалистами Отделения СФР по ХМАО-Югре одновременно с одобрением заявки на лечение. Участник СВО сможет выбрать, в какой форме получить оплату дороги: компенсацией или в виде проездного билета в момент подачи заявления.
«Хочу обратить внимание, что с этого года ветераны могут приезжать на лечение в реабилитационные центры Социального фонда России вместе с сопровождающими, которым также оплачивается проезд, проживание и питание. Это касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям», - рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре.
Напомним, что начиная с 2025 года ветераны специальной военной операции в особом порядке получают медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах.
Путёвки предоставляются независимо от того, был ли ветеран спецоперации призван по мобилизации или служил по контракту. Главное — он должен быть уволен из рядов вооружённых сил и иметь удостоверение ветерана боевых действий.
Оформить заявление на получение путёвки в центр реабилитации СФР можно любым удобным способом: на портале госуслуг, лично в клиентской службе регионального Отделения СФР или МФЦ. Специалисты рассмотрят заявку в течение двух рабочих дней, сообщат ветерану о вынесенном решении и обсудят с ним удобную дату поездки.
Ветерану спецоперации необходимо приложить к заявлению медицинскую справку по форме 070/у, подтверждающую показания к прохождению санаторно-курортного лечения, или направление по форме 057/у, подтверждающую показания к прохождению медицинской реабилитации и отсутствие противопоказаний.
Посмотреть список Центров реабилитации Социального фонда, а также ознакомиться с услугами, которые они предоставляют можно на сайте фонда https://sfr.gov.ru/about/rehabilitation_centers/ в разделе «Реабилитационные центры».
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
