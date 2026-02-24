В Югре в День защитника Отечества военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях
Представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре возложили цветы к мемориалам памяти в честь Дня защитника Отечества 23 февраля 2026 года.
В Ханты-Мансийске начальник теруправления полковник полиции Евгений Симаков совместно с ветеранами специальной военной операции, членами правительства и Думы Югры, представителями других органов власти, общественных организаций и волонтерами Победы почтил память бойцов, погибших, защищая Родину.
Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню мемориала Славы, к памятным знакам «Труженикам тыла», «Жителям блокадного Ленинграда», монументу «Вечная память воинам Югры» и мемориалу герою Советского Союза, командующему воздушно-десантными войсками России Василию Маргелову и герою Российской Федерации Александру Маргелову.
«День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и отвагу наших воинов, которые во все времена стеной вставали на защиту родной земли, в легендарных битвах и сражениях доказали непобедимость русского оружия, определили судьбу России как великой, свободной и независимой державы», – отметил в поздравительной речи начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Торжественные митинги с участием офицеров Росгвардии также прошли в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Югорске, Мегионе, Урае и других подразделениях ведомства на территории автономного округа, которых приняли участие до 500 человек. В связи с крепкими морозами мероприятия в некоторых территориях были отменены.
В этот же день в Храме в честь святой мученицы Татьяны сотрудники Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны вместе с ветеранами боевых действий из региональной общественной организации ветеранов СВО «Братство» участвовали в литургии, посвящённой памяти всех павших защитников Отечества.
Наши группы в социальных сетях:
ВКонтакте, Telegram, Одноклассники
Наш сайт территориального управления: