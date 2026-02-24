Необычную выставку к 70-летию со дня рождения художника-ханты Юрия Гришкина открыли в Ханты-Мансийске
Экспозиция работ художника-самородка Юрия Гришкина будет ждать гостей в Музее Природы и Человека Ханты-Мансийска до 22 марта.
Выставочный проект – пример душевного содружества музея и Окружного Дома народного творчества Югры в память о талантливом художнике из д. Тугияны. «Живая река», собравшая воедино многие полотна, приурочена к 70-летию со дня рождения удивительного национального мастера Юрия Григорьевича Гришкина (1956–2011).
Подробностями открытия поделились сотрудники Музея Природы и Человека в своем ВК-канале:
«Старший научный сотрудник Андрей Белов провёл гостей по страницам творчества мастера. В центре повествования и самой экспозиции — образ Реки. У Юрия Гришкина это не просто вода, а живая нить памяти, течение времени и тихая гармония человека с суровой природой Севера. С приветственным словом выступила Татьяна Собольникова – заместитель директора по научной работе, поблагодарив гостей за участие и отметив, что подобные камерные встречи становятся доброй традицией музея и будут проводиться на регулярной основе».
Особый подарок подготовили к старту выставки специалисты Окружного Дома народного творчества Югры.
«Виртуальная выставка «Летний звон» словно оживила полотна художника, добавив красок в наш рассказ о его непростой судьбе. Весь вечер в зале звучали не просто слова — звучала память. Гости вспоминали жизненный путь Юрия Гришкина, говорили о том, как ему удалось поймать и перенести на холст то самое неуловимое чувство Севера: его величественную тишину, прозрачную глубину и внутренний свет, который идёт из самого сердца», – говорится в сообщении.