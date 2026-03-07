Югорчан предупредили о сезонном росте энтеровирусной инфекции
В окружном управлении Роспотребнадзора напомнили югорчанам о приближении сезона энтеровирусных инфекций. С наступлением тепла риск подхватить эти заболевания традиционно возрастает, поэтому специалисты призывают заранее вспомнить правила защиты.
Энтеровирусы – это целая группа острых инфекций, которые вызывают разные типы возбудителей: Коксаки А, В, ЕСНО и другие. Они поражают различные органы и системы. В зависимости от разновидности вируса болезнь может проявляться по-разному. У одних она напоминает обычную простуду, у других оборачивается герпангиной, конъюнктивитом или энтеритом. В тяжелых случаях инфекция добирается до нервной системы и вызывает серозный менингит или острые вялые параличи – состояния, похожие на полиомиелит.
Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Заболевание начинается остро – температура резко подскакивает до 38–40 градусов. Человек чувствует сильную головную боль, слабость, ломоту в мышцах и суставах. Один из характерных признаков – сыпь на кистях, стопах и во рту. Врачи называют это синдромом «рука-нога-рот».
Источник заразы – больной человек или здоровый носитель, который сам не болеет, но выделяет вирус. Энтеровирусы очень живучи во внешней среде. Они передаются через воду, еду, грязные руки, общие игрушки и предметы. Заразиться можно и воздушно-капельным путем. Чаще всего инфекция атакует детей младшего возраста.
Чтобы не попасть в больницу, специалисты советуют соблюдать простые правила. Мыть руки с мылом после улицы и перед едой. Не трогать лицо грязными руками. Купаться только в разрешенных местах. Пить бутилированную или кипяченую воду и не использовать лед неизвестного происхождения. Фрукты, ягоды и овощи тщательно мыть, а продукты хранить при правильной температуре.
Врачи также рекомендуют избегать близких контактов с людьми, у которых есть сыпь, кашель или температура. А если симптомы появились у вас самих – оставаться дома и сразу обращаться за помощью. Болезнь легче предупредить, чем лечить.