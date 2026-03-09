Морозы до -44 градусов вернутся в Югру 10 марта

С 1 марта скорректирован порядок учёта алиментов. Теперь вместо привычных размеров алиментных платежей на детей по МРОТ они исчисляются исходя из размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по Югре, которую определяет Росстат.