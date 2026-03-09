Морозы до -44 градусов вернутся в Югру 10 марта
В Ханты-Мансийском автономном округе сохранится аномально холодная погода. Синоптики предупреждают: первый день недели встретит жителей региона крепкими морозами, которые местами усилятся до экстремальных значений.
Ночью 10 марта столбики термометров опустятся до минус 32-37 градусов. При этом в западных районах округа местами похолодает до минус 44. На востоке, напротив, будет немного теплее – там ожидается минус 24-29. В этих же территориях пройдет небольшой, а местами и умеренный снег. На западе осадки тоже возможны, но менее интенсивные. Автомобилистам стоит быть осторожнее: на дорогах в отдельных районах прогнозируют гололедицу. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.
Днем температура поднимется, но незначительно. В среднем по региону ожидается минус 20-25 градусов. Местами, правда, воздух прогреется до минус 12-17. Снег днем будет идти лишь местами. Ветер сменит направление на западный, скорость останется прежней – 5-10 метров в секунду. Гололедица на дорогах сохранится в отдельных районах.
Спасатели рекомендуют жителям одеваться теплее, ограничить время пребывания на улице и внимательнее относиться к своему самочувствию в такую погоду. Водителям – соблюдать скоростной режим и дистанцию.