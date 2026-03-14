Дух огня
13 марта в Ханты-Мансийске состоялась церемония открытия XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Торжественный вечер прошел в концертно-театральном центре «Югра-Классик».
Звездная дорожка
По красной дорожке прошли Эмир Кустурица, Мария Зверева, Леонид Ярмольник, Елизавета Боярская, Юлиана Слащева, Леонид Каневский, Софья Лебедева, Алексей Франдетти, Евгений Маргулис, Владимир Канухин, Анна Савранская, Дарья Верещагина, Данила Краснов, Григорий Калинин, Екатерина Чаннова, Арам Вардаванян, Стася Толстая, Сергей Цигаль, Елена Маринина, а также участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы.
«Дух огня» — ведущий фестиваль дебютного кино в России и одна из главных площадок для молодых режиссеров. Его история началась в 2002 году. Инициатором выступил народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, который оставался бессменным президентом почти двадцать лет. С 2023 года новым президентом фестиваля является известный мировой кинорежиссер Эмир Кустурица.
Фестиваль открывает новые имена и дает молодым режиссерам возможность заявить о себе. Ежегодно он собирает в Ханты-Мансийске звезд и профессионалов киноиндустрии из разных стран. Тема 2026 года «Дети в кино».
По информации с официального сайта фестиваля «Дух огня», в 2026 году на участие поступило 630 заявок из 39 стран мира. Эти цифры вновь подтверждают высокий международный интерес к фестивалю и его ключевым программам.
На международный конкурс было подано 52 заявки, в конкурс короткого метра — 464, в российские дебюты — 83, в программу «Твое кино» — 31 заявка.
Они поступили из Австралии, Австрии, Аргентины, Бразилии, Венгрии, Ганы, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Люксембурга, Мексики, Непала, Нидерландов, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Судана, США, Туниса, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии и Южно-Африканской Республики.
С приветственным словом к гостям обратился губернатор Югры Руслан Кухарук:
- «С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в кинофестивале. В этом году 39 стран представлены, 630 работ были направлены представителями киноиндустрии, теми, кто сегодня, разговаривая на разных языках, понимает друг друга, поскольку всех объединяет язык кино. Это несомненно прекрасная возможность сегодня рассказать и о нашей стране, узнать о том, чем живут народы России, поделиться нашей культурой, традициями».
С видеообращением к гостям и участникам фестиваля выступила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:
- «Более 20 лет фестиваль был и остается важной площадкой поддержки молодых авторов. В этом году здесь представлена специальная программа, посвященная единству народов России. С помощью кино можно выразить уважение к многообразию культур и традиций нашей страны. Уверена, что «Дух огня» вновь станет пространством творческого диалога, открытий и новых имен, а также укрепит творческие связи между государствами».
Тема года: «Дети в кино»
В этом году акцент сделан на диалоге культур и семейных ценностях. Тема фестиваля – «Дети в кино» напрямую перекликается с объявленным в регионе Годом молодой семьи, напоминая, что кино остается универсальным языком, понятным и взрослым, и детям.
Тема раскрывалась на протяжении всей церемонии через музыкальные номера и образы. Со сцены звучали песни из мультфильмов, детских и семейных фильмов, а разговор ведущих был построен вокруг воспоминаний о детстве, воображении и первых впечатлениях от кино.
Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивал Концертный духовой оркестр Югры под управлением главного дирижера Московского государственного центра исполнительских искусств, художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Искусство музыки», лауреата премии Правительства РФ Сергея Свиридова. Режиссером церемонии выступил трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти.
Призовой фонд
Главный приз за лучший дебютный фильм в международном конкурсе, награждаемый статуэткой «Золотая тайга», составляет один миллион рублей. Приз «Серебряная тайга» — 400 тысяч рублей, а «Бронзовая тайга» — 200 тысяч рублей.
Приз «Цветы таежной надежды», который присуждается по результатам зрительского голосования, составляет 150 тысяч рублей.
Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм увеличен до 700 тысяч рублей.
Соорганизатор кинофестиваля, компания «Газпром нефть», вручает специальный приз режиссеру-дебютанту российской конкурсной программы «За сохранение культурных традиций», размер которого составляет 800 тысяч рублей.
Фестиваль «Дух огня» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Фестиваль проходит при неизменной поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с момента своего основания.
С 2007 года кинофестиваль «Дух огня» проходит при поддержке «Газпром нефти». Компания выступает соорганизатором фестиваля и его культурно-образовательной программы, награждает лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций».
Коммуникационный партнер фестиваля — Фонд Росконгресс.
Галина Дунаева