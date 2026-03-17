В Лемпино впервые прошёл югорский биатлон «Северный след»
Порядка 30 участников приехали на соревнования из Ханты-Мансийска, Угута Сургутского района, а также из Пойковского и Лемпино, сообщает пресс-служба администрации Нефтеюганского района.
Этот проект – победитель конкурса фонда президентских грантов. Он является важным шагом в сохранении уникального культурного наследия, развитии спортивного потенциала района и укреплении связей между различными поколениями. Автором идеи является автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры спорта и народного творчества «Югорские россыпи».
Соревнования проводились между представителями коренных малочисленных народов севера. Им предстояло пройти дистанцию по пересечённой местности и стрелять из винтовки. Особый колорит спортивному празднику добавили национальные блюда, костюмы и творчество народов ханты и манси. Заместитель Председателя Думы Югры Владимир Семенов и глава Нефтеюганского района Алла Бочко вручили благодарственные письма тем, кто вносит вклад в сохранение культурного наследия и развитие традиционных видов спорта коренных малочисленных народов Севера.
По результатам соревнований первое место заняли участники из посёлка Пойковский, второе – радушные хозяева, жители Лемпино, третье – представители Сургутского района, посёлок Угут.
В личном зачете 1 место заняли Анастасия Важенина из Пойковского и Кирилл Шкребцов из Лемпино.