В Нягани встретили весну
В парке «Центральный лес культуры и отдыха» города Нягани состоялся традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера – «Вороний день». Мероприятие прошло 4 апреля, его организаторами стали активисты Няганского отделения общественной организации «Спасение Югры» под председательством Натальи Есаулковой, которая также является директором Центра сохранения культурного наследия обско-угорских народов «Эвие» («Девушка»).
Встретить главную вестницу весны – северную ворону – пришли как взрослые, так и дети. Древний праздник символизирует пробуждение природы. Ворона – первая птица, возвращающаяся в северные края. По поверьям ханты и манси, она приносит с собой весну, тепло и новую жизнь. В этот день отдают дань уважения вековым традициям, глубокой связи с природой и мудрости предков.
С праздником жителей и гостей поздравила исполняющая обязанности главы города Нягани Римма Кокарева: «Дорогие земляки, няганцы и гости нашего города! Поздравляю вас с приходом весны и самым почитаемым праздником народов ханты и манси – Вороньим днём. Удивительно, но сегодня утром я впервые в этом году услышала карканье вороны. И подумала: насколько же прозорливы, мудры и наблюдательны были наши предки. В нашем городе проживает более 63 тысяч человек, представляющих свыше восьмидесяти национальностей. Мы с уважением относимся к традициям друг друга, вместе отмечаем национальные праздники. Это обогащает нашу культуру, воспитывает терпимость и уважение к традициям других народов, а главное – укрепляет культурный код великого многонационального народа России».
У народов ханты и манси существует обычай: в праздничный день взрослые и дети привязывают к ветвям деревьев ленточки и загадывают желания. Считается, что они обязательно сбудутся. Ленточка на дереве – это подарок богу Торуму. Обычно священным деревом выступает берёза. В «Вороний день» жители и гости Нягани также традиционно украсили берёзку яркими лентами, загадав каждый своё заветное желание.
Для посетителей праздника организовали увлекательные мастер-классы, выставки-продажи традиционных сувениров, национальные игры народов Севера, соревнования по северному многоборью, яркую концертную программу и традиционное угощение – уху. Настоящей изюминкой праздника стало выступление национального ансамбля «Увас хурамат» из Белоярского района. Взрослые и дети пели традиционные песни и танцевали танцы коренных народов ханты и манси.
«Вороний день» стал настоящим символом единства и преемственности поколений, объединив людей в общей радости встречи весны. Мероприятие подчеркнуло важность сохранения культурных традиций и духовных ценностей коренных народов Севера, подарив каждому участнику яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Николай Меров