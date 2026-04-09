Более 2 тысяч югорских семей улучшили свои жилищные условия с помощью материнского капитала
Улучшение жилищных условий – самое популярное направление для использования средств материнского капитала в Югре. С начала 2026 года 2 269 югорских семей направили маткапитал на эти цели.
Использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий можно при достижении ребенком, в отношении которого возникло право на получение сертификата, трехлетнего возраста. Сразу после рождения малыша материнский капитал можно направить для погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), а также уплату первоначального взноса по ипотеке.
С помощью материнского капитала можно:
– приобрести жилье;
– построить и реконструировать жилой дом (дом блокированной застройки) с привлечением строительной организации или без;
– компенсировать затраты на строительство (реконструкцию) жилого объекта;
– погасить основной долг и проценты по ипотеке либо ранее предоставленный кредит на приобретение или строительство жилья;
– оплатить вступительный взнос (пай) в качестве участника жилищных, жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативов.
Обращаем внимание, что приобретаемое или строящееся с помощью сертификата жилье должно быть пригодным для проживания и находиться на территории России.
С прошлого года при покупке дома или части дома, а также дома блокированной застройки, владельцам сертификата необходимо получить заключение о том, что жилье соответствует требованиям к жилому помещению. Такое заключение выдает межведомственная комиссия в администрации по месту нахождения жилого помещения. Оно действует в течение года со дня оформления. Отсутствие данного заключения будет являться основанием для отказа в перечислении средств материнского капитала.
Заключение также потребуется и в случае обращения за компенсацией расходов на строительство или реконструкцию дома.
Направить материнский капитал на ремонт нельзя, так как это не считается улучшением жилищных условий.
«Хочу обратить особое внимание на то, что средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными и оперативно пресекаются правоохранительными органами. Если владелец сертификата соглашается принять участие в предлагаемых схемах нецелевого использования средств, он идет на совершение противоправного действия и может быть признан соучастником преступления», – рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Подробную информацию о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий можно посмотреть на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/materinskij_kapital/zhile/
Пошаговую инструкцию «Как подать заявление для направления МСК на улучшение жилищных условий» через портал Госуслуг можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_podacha_zayavleniya_na_UJU_v_EPGU.pdf
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
