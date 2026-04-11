Митрополит Павел призвал жителей Югры к единству и прощению
В праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел обратился к верующим Ханты-Мансийской митрополии с традиционным архипастырским словом. Послание, адресованное духовенству, монашествующим и мирянам, открывается древним жизнеутверждающим возгласом «Христос Воскресе».
Глава митрополии поздравил югорчан с главным христианским торжеством и призвал не замыкать пасхальную радость в стенах храмов, а нести ее тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
В своем обращении владыка Павел напомнил о фундаментальном значении события Воскресения для мировой истории. Он подчеркнул, что победа Сына Божьего над грехом и смертью избавляет человека от власти проклятия и открывает полноту бытия. Особый акцент архипастырь сделал на том, что истинная крепость общества и государства заключается не в силовых ресурсах, а во взаимной любви.
В послании говорится, что «основанием крепости и единства нашего государства как раз и заключаются во взаимной любви, которой согревает наши души Воскресший из гроба Жизнодавец Христос».
Практическая часть наставлений посвящена делам милосердия. Митрополит призвал верующих на Светлой седмице чаще посещать богослужения и причащаться, чтобы благодать и радость наполнили сердце. Однако владыка указал, что хранить это состояние нужно не только для себя.
«И не просто хранить, но и делиться этой радостью с теми, кто сейчас особенно нуждается в нашей помощи, в реальных делах милосердия и живом проявлении любви», — процитировал он фрагмент из послания.
Размышляя о человеческих отношениях, глава митрополии привел слова из проповеди святителя Филарета Московского, напомнив, что Небо — это «не что иное, как Царство любви Божественной». Архиерей также призвал паству учиться прощать недостатки ближних.
«Постараемся же быть милостивыми к недостаткам наших ближних, как и Господь милостив к нам. Научимся покрывать их своей любовью и прощать их, превосходя любовью человеческий закон и суд», — говорится в документе.
По мысли митрополита Павла, поступая так, человек обнаружит в себе совершенно новый опыт пасхальной жизни, где любовь и милость ставятся выше суда и формальной справедливости.
Завершая послание, владыка пожелал каждому жителю Югры стать достойным участником духовного торжества. Обращение датировано 2026 годом и подписано в Ханты-Мансийске.