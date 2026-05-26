Руслан Кухарук поздравил выпускников Югры с окончанием школы
Сегодня по всей Югре в 306 школах звучат последние звонки. Для 32 тысяч выпускников – 22 тысяч девятиклассников и 10 тысяч одиннадцатиклассников наступает новый этап – выпускные экзамены, выбор профессии и поступление.
«Сегодня последний звонок прозвенел для более чем 32 тысяч ярких, талантливых и целеустремленных югорских школьников. Дорогие выпускники, за годы учебы вы получили множество знаний, научились дружить, преодолевать трудности, ставить цели и идти к ним. Ваши учителя вложили в вас душу, передали опыт и мудрость, а родители поддерживали на каждом этапе», – написал в своих аккаунтах в социальных сетях Руслан Кухарук.
Он подчеркнул, что впереди у югорской молодежи – экзамены, выбор профессии, новые знакомства и открытия.
«Пусть этот путь будет интересным и плодотворным. Не бойтесь мечтать масштабно. Верьте в себя, оставайтесь честными, добрыми и неравнодушными. И, конечно, не забывайте родную школу. Пусть последний звонок станет для вас символом новых начинаний, а каждый следующий шаг будет осознанным и уверенным!» – сказал губернатор автономного округа.
Отметим, что по всему региону торжественные линейки начинаются с поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. Перед выпускниками выступали представители органов власти, родители и участники специальной военной операции.
На «последнем звонке» в Югре обеспечили меры комплексной безопасности и доступность для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.