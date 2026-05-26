На территории Югры действуют 6 лесных пожаров
Семь природных пожаров действуют по состоянию на 9 часов утра 26 мая 2026 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
По данным оперативной сводки о лесопожарной обстановке на территории региона леса и пойма горят в четырех муниципальных образованиях Югры.
6 лесных пожаров на общей площади 34,7 гектара действуют в Берёзовском, Кондинском, Советском и Ханты-Мансийском районах, три из них уже локализованы на площади 16,4 гектара. На тушении работает 41 человек, задействованы самолёты и вертолёт для доставки работников.
В Берёзовском районе зарегистрирован один ландшафтный пожар — он локализован на площади 33 гектара, на тушении работают 5 человек.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрированы один ландшафтный пожар и 6 лесных пожаров.
Всего за 2026 год в, Ханты-Мансийском автономном зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 133,21 гектара, 19 ландшафтных пожаров на общей площади 1342,26 гектара.
В Кондинском районе прогнозируется III класс пожарной опасности, в Березовском, Белоярском, Советском, Ханты-Мансийском районах – II КПО, остальных районах региона – I КПО.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить о нём по любому из круглосуточных номеров:
— 8(3467)331546 – диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры
— 88001009400 – прямая линия лесной охраны (звонок бесплатный)
— 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб