В Югре проживает больше трети коренных малочисленных народов УрФО
В Уральском федеральном округе проживают 82 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них около 32 тысяч – в Югре: 19 568 ханты, 11 065 манси и 1 381 лесной ненец.
30 апреля в регионе впервые пройдут мероприятия ко Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации. Центральной площадкой станет Национальный центр «Россия» в Ханты-Мансийске, программы также подготовят во всех муниципалитетах округа. По данным властей, участие в событиях примут сотни жителей и гостей региона. В программе – выставки, лекции, этнофестиваль, дегустации и презентация мер поддержки.
– Для нас это не просто праздник и не только повод показать традиции – песенное, танцевальное, фольклорное искусство. Это возможность еще раз соотнести свои шаги с тем, что мы делаем для сохранения наших народов, – отметила уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Югры Людмила Алферова. – Важно и то, что мы можем заявить о том, что коренные народы живут в благополучии и чувствуют внимание со стороны государства.
В регионе действует 34 меры поддержки, направленные именно на коренные малочисленные народы. По словам уполномоченного, в Югре выстроена системная работа с участием органов власти и общественных институтов. Сохраняются локальные особенности ханты и манси, работают этнографические музеи, фольклорные коллективы, поддерживаются традиционные промыслы. В округе насчитывается 475 территорий традиционного природопользования.
– Когда в 2006 году на федеральном и региональном уровнях формировался подход к созданию территорий традиционного природопользования, наш регион был одним из первых. Именно здесь сосредоточена их основная часть в стране – из 501 зарегистрированной территорий 475 находятся в нашем регионе. Мы этим гордимся и стараемся направлять меры поддержки прежде всего тем, кто живет в лесу и в труднодоступных населенных пунктах, – добавила Людмила Алферова.
Отдельное внимание уделяется сохранению языков. В 2025 году в Югре создан корпус мансийского языка, а в 2026 году началась работа над корпусом хантыйского языка. Он будет включать четыре диалекта: казымский, сургутский, ваховский и среднеобской.
Власти региона отмечают, что поддержка коренных народов остается одним из приоритетов государственной национальной политики. В соответствии со Стратегией до 2036 года ключевая задача – сохранить самобытность, язык и культуру народов при укреплении гражданского единства.