30 апреля – День коренных малочисленных народов Российской Федерации
Уважаемые жители Югры! От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от меня лично примите поздравления с Днем коренных малочисленных народов Российской Федерации!
Этот государственный праздник впервые отмечается в нашей стране, где издавна проживают представители разных национальностей, в том числе малые этносы. Одной из таких территорий является Югра – исконная земля народов ханты, манси, лесных ненцев.
Коренные жители бережно хранят самобытную культуру, обычаи и языки своих предков, гармонично сосуществуют с природой, ощущая неразрывную, глубокую связь с окружающим миром. Эта связь – не просто уклад жизни, а основа их мировоззрения и культуры, ценность которых осознает современное общество. Для защиты интересов коренных югорчан, их устойчивого социально-экономического развития в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует поддержка на всех уровнях власти, в том числе и в сфере законодательной политики. Убедительный пример системной работы в этом направлении – обширная правотворческая деятельность Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа, а также планомерная работа многих других структур, нацеленных на решение актуальных для коренных жителей вопросов.
Уверен, что забота о благополучии малочисленных народов останется в числе приоритетов, ляжет в основу взвешенных решений и продуктивной работы всех органов государственной власти.
Уважаемые югорчане! Желаю вам взаимопонимания, отличного настроения и яркой весны. Пусть в ваших сердцах всегда живет гордость за нашу многонациональную Югру, а в семьях пребудет счастье, любовь, согласие!
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков