Более 900 жителям региона с начала 2026 года Отделение СФР по ХМАО–Югре автоматически установило надбавки на уход к пенсиям
Отделение СФР по ХМАО—Югре с января 2026 года автоматически установила 941 гражданам старше 80 лет и людям с инвалидностью I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) надбавку к пенсии на уход в размере 1 971 рубль. Данная выплата является составной частью пенсии и подлежит ежегодной индексации.
Раньше компенсационную выплату в размере 1 800 рублей получали люди, которые ухаживали за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими 80 лет. Выплаты назначались по заявлению неработающего трудоспособного гражданина, осуществляющего уход, при наличии согласия от того, за кем ухаживают. Деньги начислялись вместе с пенсией человека, за которым осуществлялся уход.
«С прошлого года выплаты по уходу автоматически устанавливаются Отделением СФР по ХМАО – Югре в виде надбавки к пенсии лиц старше 80 лет и инвалидов I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, за которыми ведется уход родителями или опекунами», — рассказала Ольга Галюк управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО–Югре.
Размер выплаты ежегодно индексируется вместе с пенсией того вида, к которой установлена надбавка — в ходе индексации страховых пенсий или в ходе индексации социальных пенсий.
В январе 2026 года надбавка выросла на 7,6% для 439 577 югорчан, которые получают страховую пенсию. У получателей пенсии по государственному обеспечению выплата проиндексирована в апреле и коснулась 33 729 жителей региона.
Если неработающий трудоспособный гражданин осуществляет уход за лицом старше 80 лет или за инвалидом I группы, то этот период учитывается в его трудовой стаж и даёт 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за один год.
Чтобы подтвердить факт ухода, гражданам требуется подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по ХМАО-Югре. Сделать это можно после завершения ухода (например, если ухаживающий гражданин вышел на работу или на пенсию), либо по прошествии одного или нескольких лет ухода (например, если уход начался в 2026 году, подтвердить его можно в 2027 году или позже).
В случае раздельного проживания ухаживающего гражданина и пенсионера (или инвалида I группы) потребуется письменное подтверждение факта ухода от самого нетрудоспособного гражданина или его законного представителя.
Периоды ухода до 2025 года подтверждать дополнительно не нужно — они уже учтены на индивидуальном лицевом счете ухаживающих граждан.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО-Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник — пятница с 09:00 до 17:00).
