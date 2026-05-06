В Югре расширен список средств реабилитации для участников СВО
Перечень средств для реабилитации участников специальной военной операции расширен в Югре. Об этом стало известно во время заседания правительства автономного округа сегодня, 6 мая.
В частности, внесено изменение в постановление региона «О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов».
«На каждом заседании правительства мы рассматриваем вопросы поддержки участников специальной военной операции. Мы расширяем перечень технических средств реабилитации. Уже 115 млн рублей направлены на меры для обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Сегодня мы добавили еще одно такое средство — костыль под колено для участников специальной военной операции», — уточнил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин.