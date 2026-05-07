Отыры Великой Победы
6 мая в этнографическом музее «Торум Маа» состоялся интерактивный проект «Нух питум мир» – «Победивший народ».
В начале мероприятия сотрудники учреждения и гости почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной плите в память о бойцах пожарной команды города Ханты-Мансийска.
Затем ведущая встречи Ирина Ксенофонтова напомнили гостям, что кровопролитная война, длившаяся 1 918 дней и ночей, унесла с собою жизни 27 миллионов советских людей. «Мы начали мероприятие с возложения цветов к мемориалу пожарникам Ханты-Мансийска, который был установлен в 2016 году по инициативе Главного управления МЧС России по Югре. На его гранитной плите были высечены имена девяти пожарных, ушедших на Великую Отечественную войну», – сказала ведущая.
После этого участники и гости проекта посетили выставку «Отыры Великой Победы. Ларьякский район». Ирина Ксенофонтова рассказала, что эта выставка посвящена героям Великой Отечественной войны, которые в 1941–1945 годы уходили на войну из маленьких поселений нашего округа. Сегодняшняя экспозиция посвящена Ларьякскому району, сейчас это Нижневартовский район. На выставке представлены экспонаты из фондов музея «Торум Маа», «Музея-усадьбы купца Кайдалова» из деревни Большой Ларьяк Нижневартовского района, а также Нижневартовского краеведческого музея и библиотеки Нижневартовского района.
Затем перед гостями выступила заместитель директора музея «Торум Маа» по научной работе Эрика Сургутскова. Она отметила, наши земляки из разных поселений уходили на фронты Великой Отечественной войны. Чтобы вспомнить и рассказать о них, с 2017 года в музее «Торум Маа» начали проводить такие выставки под названием «Отыры Великой Победы». Отыры – в переводе с мансийского языка – это воины, богатыри. Они всегда защищают свою родную землю от врагов. «На этих выставках представляем участников Великой Отечественной войны из Берёзовского, Кондинского, Белоярского и других районов округа, а сегодня решили показать выставку по Ларьякскому, то есть по нынешнему Нижневартовскому району. Среди многих богатырей имеются и труженицы тыла – женщины, все они в годы войны добывали рыбу, заготавливали пушнину, всё это шло на нужды фронта», – сказала Эрика Сургутскова.
Одна из гостей выставки «Отыры Великой Победы» Дина Герасимова поделилась с нами своими впечатлениями: «Мой отец и его братья погибли во время Великой Отечественной войны. Они отдали свои жизни за то, чтобы мы все сегодня жили хорошо. Такие выставки обязательно нужно проводить. Молодое поколение должно знать своих героев и защитников».
Владимир Енов