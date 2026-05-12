Югорчане представили уникальную «летающую лабораторию» для оперативного мониторинга воздуха на газоперерабатывающих заводах

Седьмой экозабег в рамках XIII Международной акции «Спасти и сохранить» и всероссийской акции «Зелёная весна» пройдет в этом году 23 мая в 47 городах и поселениях Югры. За предыдущие шесть марафонов активисты собрали около 107 тонн отходов, сообщают в РИЦ «Югра».