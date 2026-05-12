Югорчане представили уникальную «летающую лабораторию» для оперативного мониторинга воздуха на газоперерабатывающих заводах
Руководитель цифрового офиса газоперерабатывающего предприятия Югры Данил Максимов на отраслевом конгрессе NEFT 4.0 представил опыт разработки и внедрения инновационного решения для газоперерабатывающих заводов. Технология объединяет беспилотные авиационные системы (БАС) и высокоточные сенсоры.
Цифровая инновация стала результатом эффективного кросс-функционального взаимодействия цифрового офиса «СибурТюменьГаза» и метрологов газотранспортного предприятия. В партнерстве с начальником участка метрологического обеспечения Ноябрьского линейно-производственного управления «Запсибтрансгаза» Александром Поповым команде удалось создать уникальный прототип, не имеющий на сегодняшний день аналогов на рынке.
Технология объединяет беспилотник и чувствительные датчики, которые позволяют «видеть» состав воздуха. По сути, это летающая система мониторинга, которая собирает данные прямо во время полёта. Беспилотник оснащён специальными сенсорами и связан с системой навигации. Благодаря этому вся информация точно привязывается к географическим координатам. В результате формируется наглядная цифровая карта, где видно, в каких местах и какая концентрация газа зафиксирована. Для специалистов это удобный инструмент: они сразу видят участки, требующие внимания, и могут быстро принять решение. Это повышает безопасность и делает контроль за состоянием объектов более точным и оперативным.
В отличие от традиционных стационарных и портативных систем, мобильный комплекс исключает критические ограничения ручного мониторинга. «Летающая лаборатория» обеспечивает сплошной контроль на масштабных, высотных и многоуровневых промышленных объектах, полностью исключая «мертвые зоны» и минимизируя риски для жизни и здоровья персонала.
Внедрение комплекса радикально сокращает время обнаружения возможных утечек газа на труднодоступных участках, предотвращая прямые экономические потери и снижая вероятность нештатных ситуаций. Разработанное решение является готовым инструментом для цифровой трансформации систем промышленной безопасности в нефтегазовом секторе.
В своем выступлении Данил Максимов акцентировал внимание на фундаментальной трансформации роли цифровых технологии: «Сегодня цифровые технологии эволюционируют из вспомогательных инструментов в основу устойчивой и безопасной работы производства. Они позволяют принимать управленческие решения оперативно, опираясь на верифицированные данные. Наша цель - перейти от периодических проверок к системному мониторингу в режиме реального времени».
Отраслевой конгресс NEFT 4.0 в 2026 году объединил более 200 компаний и сотни ведущих экспертов. Участие «СибурТюменьГаза» в мероприятии подтвердило статус СИБУРа как технологического лидера, формирующего интеллектуальную и защищенную производственную экосистему будущего.
ugra-news.ru