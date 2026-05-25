Более 63 000 тысяч юных югорчан проведут каникулы в лагерях отдыха
Югра готовится к старту летней оздоровительной кампании.
1 июня в Ханты-Мансийском автономном округе будет дан старт летней оздоровительной кампании 2026 года.
«Планируется охватить организованным отдыхом в автономном округе более 63 000 тысяч юных югорчан, из них за пределами автономного округа более 11 000 детей, – рассказали в департаменте образования и науки Югры. – В период летней оздоровительной кампании запланирована деятельность 520 организаций отдыха детей и их оздоровления».
В их числе 420 лагерей с дневным пребыванием детей, 52 детских лагерей труда и отдыха, 20 специализированных (профильных) лагерей.
Любители путешествий и туризма разобьют 23 палаточных лагеря, и пять загородных стационарных организаций будут работать в круглосуточном режиме.
«В период летней оздоровительной кампании будет обеспечена 100-процентная досуговая занятость несовершеннолетних, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, состоящих на профилактических учетах в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальных подразделениях при органах внутренних дел, – рассказали в ведомстве. – Отдельно хотелось бы отметить детей из семей участников специальной военной операции: в 2026 году муниципальными органами осуществляющими управление в сфере образования автономного округа запланировано оздоровление более 2000 детей, из них за пределами автономного округа отдохнут более 400 детей».
Кроме того, планируется оздоровить 1 тыс. детей из подшефного города Макеевки Донецкой Народной Республики в Краснодарском и Ставропольском краях и на территории автономного округа.