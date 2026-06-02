10 миллионов россиян сделали свой выбор на 17 предварительном голосовании «Единой России»
В России завершилось предварительное голосование «Единой России», в котором приняли участие более 10 миллионов россиян.
Конкурс в Госдуму составил почти 12 человек на место, в парламенты регионов — семь человек на место.
Как сообщил Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, победители получили кредит доверия от граждан, а это — очень большая ответственность.
«Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдёт на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы — наш передовой отряд», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, предварительное голосование прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему были, но не увенчались успехом.
Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в процедуре.
На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.
Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от неё на выборы, об этом напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряжённо.
«У нас выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — отметил Владимир Якушев.
Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.
В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.