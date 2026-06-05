Югра и Алтай скрепили многолетнюю дружбу соглашением
На полях Петербургского международного экономического форума губернаторы Югры и Алтайского края Руслан Кухарук и Виктор Томенко подписали первое в истории отношений двух регионов соглашение о сотрудничестве. Документ охватывает десятки сфер — от промышленности и туризма до образования и спорта, но главное: он юридически закрепляет связи, которые уже много лет выстраивают бизнес и обычные люди.
Встреча руководителей регионов состоялась 4 июня. В ходе переговоров стороны обсудили конкретные направления совместной работы. Ключевые из них — поставки в Югру алтайской пищевой, перерабатывающей и фармацевтической продукции, а также участие промышленных предприятий Алтайского края в проектах на территории округа в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфере. Отдельно говорили о туризме, совместных выставках, ярмарках и форумах.
Руслан Кухарук, комментируя подписание соглашения, подчеркнул, что документ нужен не столько для начала отношений, сколько для выхода на новый уровень уже сложившегося взаимодействия.
«Юридически мы управляем те отношения, которые сложились уже многие годы. Всё то, что сегодня способствует общению людей, бизнеса и представителей органов власти, — это уже реальность, — отметил губернатор Югры. — Подписание соглашения важно для того, чтобы более конкретно отработать по тем вопросам, которые станут точками соприкосновения и более глубокой интеграции на многие годы. Мы всегда в таких случаях видим позитивные изменения, связанные прежде всего с упрощением логистики и проработкой транспортного сообщения. Наши коллеги из правительств Югры и Алтайского края его изучат».
Кроме того, Руслан Кухарук сообщил, что Югра заинтересована в развитии туристического направления, особенно санаторно-курортного и оздоровительного отдыха. Губернатор рассказал, что в этом заинтересованы и крупные нефтяные компании, работающие в округе.
«Сегодня в этом заинтересованы в том числе и наши крупные нефтяные компании, которые ведут деятельность на территории Югры, — сказал Руслан Кухарук. — Важно и гуманитарное направление: образование, культура, спорт. Наши вузы, общественные организации, спортсмены и деятели культуры уже участвуют в совместных мероприятиях. Теперь у нас есть юридическая возможность создать ещё больше условий для интеграции. Мы ждём гостей — всех жителей Алтайского края, представителей бизнеса и общественных организаций».
Виктор Томенко в свою очередь поблагодарил Руслана Кухарука и его команду за предложение зафиксировать отношения на бумаге. Глава Алтайского края отметил, что бизнес и жители двух регионов уже активно контактируют без всяких официальных документов.
«Алтайский край реализует свою миссию как промышленный проект, как развитый регион, лидер Сибирского федерального округа. Мы обеспечиваем продовольственную безопасность, нашу продукцию из растительного и природного сырья хорошо знают в Югре», - отметил губернатор Алтайского края.
Виктор Томенко также рассказал о промышленном потенциале края. По его словам, алтайские предприятия решают задачи импортозамещения, производя котельное и электрооборудование. Губернатор отметил, что в Алтайском крае выпускают каждый пятый грузовой вагон в России.
«По промышленной продукции будем продолжать и развивать уже имеющуюся базу, — сказал Виктор Томенко. — Но главное, что мы можем предложить, — это возможность отдохнуть на юге. Алтайский край — то самое место, я вас уверяю, проверено на личном опыте. Работникам предприятий, которые трудятся в сложных климатических условиях, и студентам, и молодёжи нужно обмениваться энергиями, желанием общаться. Мы будем совместно работать над проектами экологической направленности и просвещения. План мероприятий у нас практически готов, коллеги из правительств его дорабатывают. Обязательно будем информировать об этом жителей».