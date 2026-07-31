Рассказываем, что изменится в жизни россиян с 1 августа 2026 года
С 1 августа в России вступает в силу сразу несколько важных изменений — от правил оплаты ЖКХ до новых возможностей для самозанятых. Мы разобрали главные нововведения и объяснили, как они повлияют на повседневную жизнь.
Налоговые уведомления будут приходить через «Госуслуги»
Теперь налоговая служба будет автоматически присылать уведомления о налогах в личный кабинет на «Госуслугах» — если у вас есть подтверждённая учётная запись. Специально ничего подключать не нужно.
Но если вы раньше отказались от получения документов через портал, всё останется по-старому: письма будут приходить по почте или в кабинет на сайте ФНС. При желании можно и дальше получать бумажные уведомления — для этого достаточно прийти в налоговую или МФЦ.
Ещё одно изменение: сведения из личного кабинета теперь считаются налоговой тайной — их нельзя передавать посторонним.
Маркировка товаров станет шире
С августа в системе «Честный знак» стартует новый этап маркировки. Это значит, что на упаковках появится специальный код, по которому можно проверить подлинность товара.
Маркировать начнут колбасу, паштеты, готовые мясные блюда и консервы; спецодежду, обычную одежду и средства индивидуальной защиты.
Для покупателей это плюс: проще убедиться, что товар не поддельный и соответствует стандартам.
В квитанциях за ЖКУ станет понятнее
В платёжках появится важное изменение: строки «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» разделят. Так будет легче понять, на что именно идут деньги.
Кроме того, вводятся единые сроки: квитанции управляющие компании обязаны присылать до 5‑го числа каждого месяца;
платить за коммунальные услуги нужно до 15‑го числа следующего месяца.
Если горячую воду или отопление отключали, УК теперь обязаны автоматически пересчитать плату — из суммы вычтут дни простоя.
Пенсии пересчитают без заявлений
Социальный фонд проведёт автоматический перерасчёт пенсий. Повышение коснётся сразу нескольких категорий
Работающие пенсионеры получат прибавку за счёт страховых взносов работодателя за 2025 год. Максимальная прибавка — до трёх пенсионных коэффициентов.
Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, удвоят фиксированную часть пенсии.
Гражданам, которым в июле присвоили первую группу инвалидности, также удвоят страховую часть пенсии.
Никаких заявлений подавать не нужно — всё сделают автоматически.
Самозанятые смогут получать больничные
Те самозанятые, которые с начала 2026 года платили взносы в Соцфонд на случай временной нетрудоспособности, с августа смогут получать выплаты по больничному листу. Размер пособия будет зависеть от стажа, суммы и срока уплаты взносов.
Гаражная амнистия продлится ещё пять лет
Упрощённый порядок оформления в собственность земельного участка под гаражом продлили до 1 сентября 2031 года. Это касается капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, если их не признали самостроем. Теперь у владельцев есть ещё пять лет, чтобы оформить всё по упрощённой схеме.
Новые правила для провайдеров и управляющих компаний
С 6 августа начнёт действовать закон, который вводит штрафы за препятствия при работе с сетями связи в многоквартирных домах. Например, если управляющая компания не пускает провайдеров для установки оборудования.
Штрафы будут серьёзными:
для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Это должно помочь быстрее решать проблемы с доступом к интернету и связью в домах.
Упростится отчётность для бизнеса
Для компаний и ИП, у которых не было операций и не нужно платить налог, ввели новую форму единой упрощённой декларации. Она стала короче — всего одна страница. При этом добавили несколько новых полей: например, код по месту нахождения, дату последней денежной операции и другие.
Контроль за сервисами рассрочки станет строже
Банк России получил право применять меры воздействия к операторам сервисов рассрочки, если они нарушают правила. Регулятор сможет требовать устранить нарушения или временно ограничивать работу сервиса. Это должно защитить покупателей от недобросовестных схем при покупках в рассрочку.