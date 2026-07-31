Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий в августе
Региональное Отделение Социального фонда России доводит до сведения югорчан график выплат пенсий и пособий в августе 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
Так, 3 августа 2026 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
5 августа — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
7 августа 2026 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 21 августа 2026 года через кредитные организации югорчанам придет пенсия.
Если деньги приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», — обращают внимание получателей в Отделении СФР по Югре.
Специалисты Отделения Социального фонда по Югре готовы ответить на дополнительные вопросы по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).