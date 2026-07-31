Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий в августе

Региональное Отделение Социального фонда России доводит до сведения югорчан график выплат пенсий и пособий в августе 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

Так, 3 августа 2026 года через банки поступит: