В Югру съедутся финно-угорские писатели со всей страны
С 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске и поселке Березово пройдет IV Конференция финно-угорских писателей. Главная тема форума — локальная идентичность народов этой языковой группы. Организаторы дали ей емкое название «Малая родина».
Участники намерены обсудить, какую роль играет национальная литература в сохранении культурной самобытности, в каком состоянии сегодня находится книгоиздание в Югре и на других финно-угорских территориях России. Отдельный блок посвятят чтению — его влиянию на развитие родных языков и формирование устойчивого интереса к книге у молодого поколения. Помимо дискуссионной части, писатели смогут прокачать профессиональные навыки.
В окружной столице программу откроют торжественным мероприятием и пленарным заседанием. Для авторов, желающих совершенствоваться, организуют «Школу переводчика» и литературную мастерскую, ориентированную на начинающих финно-угорских писателей. В афише также значатся встреча литературного клуба «Чтение со вкусом» и презентации свежих изданий.
Те, кто не сможет присутствовать очно, смогут следить за событиями в режиме реального времени — трансляции будут доступны на официальном сайте конференции.