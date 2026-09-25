Югорчан приглашают к участию в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России»
Общество «Знание» и Минпросвещения России подвели промежуточные итоги заявочной кампании Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». На сегодняшний день к проекту присоединились 1 146 участников из 88 регионов России. Прием заявок на второй сезон продлен до 18 октября. Конкурс реализуется по поручению Президента России и направлен на поддержку профессиональных практик сотрудников школьных библиотек, развитие современных библиотечных пространств и популяризацию чтения.
Заявки уже подали 12 жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – это 3-е место по Уральскому федеральному округу.
«В конкурсе уже участвуют специалисты из 88 регионов страны. Они помогают ребятам ориентироваться в литературе, открывать для себя новые книги, лучше узнавать русский язык, историю и культуру нашей страны. В школах уже есть много сильных практик, которыми важно делиться. Конкурс дает возможность представить этот опыт коллегам из других регионов, обменяться идеями и поддержать профессиональное сообщество школьных библиотекарей», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Более половины заявок (51,6%) поступили от сотрудников школ, где обучаются более 500 детей. Еще 26,9% заявок приходится на школы с численностью до 200 учащихся, 21,6% — на школы от 201 до 500 учащихся.
В конкурсе принимают участие как специалисты, которые только начинают профессиональный путь, так и опытные сотрудники школьных библиотек: сейчас среди ответивших на вопрос о стаже 39% работают в профессии от 3 до 10 лет, 27% — менее трех лет, 18% — от 11 до 20 лет, еще 15% — более 20 лет.
В 2025 году конкурс объединил более 2,8 тыс. педагогов-библиотекарей из 89 регионов России. В финал вышли 300 специалистов, а по итогам конкурсных испытаний были определены 15 победителей и 28 призеров из 27 регионов. Лучшие авторские практики участников были опубликованы на официальном сайте конкурса и стали доступным ресурсом для педагогов-библиотекарей из разных регионов страны.
Прием заявок на второй сезон конкурса продлен до 18 октября. К участию приглашаются действующие работники общеобразовательных организаций, отвечающие за деятельность школьных библиотек. Подать заявку можно на официальной странице конкурса.
Визуал: https://disk.360.yandex.ru/d/9S0F0foTc4IZuA
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