Новые законы октября: что изменится для граждан и бизнеса Югры
С 1 октября 2026 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. О ключевых нововведениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну для работы. Данные будут поступать на основе уже существующей отчётности — из расчётов по страховым взносам и сведений из приложения «Мой налог» для самозанятых. Передача будет происходить через систему межведомственного электронного взаимодействия: за квартальные, полугодовые, девятимесячные и годовые периоды — не позднее 45 дней после их окончания.
Эта мера призвана усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства. МВД сможет использовать эти сведения для проверок, в том числе при решении вопросов о продлении патентов и разрешений на работу. При этом для работодателей ничего не меняется: сдавать дополнительные формы не потребуется.
Меняются правила определения территорий возле образовательных учреждений, где запрещена продажа табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина. Если раньше действовал единый федеральный запрет на торговлю в радиусе 100 метров от границы территории школы или вуза, то теперь устанавливать границы таких зон будут местные власти (в городах федерального значения — региональные). При определении границ будут учитываться результаты общественных обсуждений и правила, утверждённые Правительством РФ.
Важно, что запрет не распространяется на организации дополнительного и дополнительного профессионального образования. До того, как муниципалитеты утвердят новые границы, регионам рекомендовано ориентироваться на действующие «алкогольные» запретные зоны вокруг образовательных организаций.
Вступает в силу закон, усиливающий защиту прав потребителей при покупках на онлайн‑площадках. Теперь покупатель сможет направлять претензии продавцу прямо через интерфейс маркетплейса. Если товар был оплачен через площадку, она должна обеспечить возможность возврата денег через себя. В случае, когда доставку организовал сам маркетплейс, площадка также обязана помочь с возвратом товара продавцу.
При этом маркетплейс выступает лишь техническим посредником: он предоставляет канал для обращения, но окончательное решение по претензии остаётся за продавцом, который вправе проверить товар. Кроме того, в карточках товаров, для которых обязательны сертификаты и декларации, теперь должны быть сведения, позволяющие покупателю проверить документы.
Уточняются и условия применения льготной ставки НДС (10%) при ввозе и реализации товаров для детей. Теперь право на льготу можно подтвердить только определённым набором документов: сертификатом соответствия, выданным аккредитованным органом в РФ, декларацией о соответствии, зарегистрированной в Росаккредитации, либо иными документами об оценке соответствия по правилам ЕАЭС.
Для импортёров это означает, что вместе с таможенной декларацией нужно будет представить оригиналы или заверенные копии этих документов. Если подтверждающих бумаг не окажется, применить льготную ставку не получится — налог придётся платить по основной ставке (22 %). Нововведение призвано устранить разночтения и сделать правила едиными для всех регионов.