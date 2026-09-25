В Югре представили юбилейное издание к 10-летию регионального управления Росгвардии
В Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоялась презентация юбилейного издания «Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре 10 лет на страже правопорядка». Издание тиражом 1 тысяча экземпляров увидело свет при поддержке Правительства Югры.
Книга рассказывает о служебной деятельности ведомства, ставшего надежным гарантом безопасности в регионе и неотъемлемой частью истории России. Юбилейное издание объединяет историю подразделений, уникальные документальные материалы, архивные фотографии, воспоминания ветеранов, интересные факты о судьбах героев и материалы о сохранении памяти павших защитников Отечества. Особое внимание уделено людям, которые своим ежедневным трудом обеспечивают безопасность граждан, сохраняют преемственность воинских традиций и достойно продолжают летопись войск национальной гвардии Российской Федерации.
На страницах книги представлена широкая панорама событий, отражающих ключевые моменты формирования территориального органа Росгвардии, его институциональное развитие, структурные преобразования, а также неразрывную связь с историей округа и особенностями службы на Севере.
«Наши сотрудники, военнослужащие не раз доказали свою надежность как на территории автономного округа, так и в районе специальной военной операции. Порядка 200 росгвардейцев удостоены государственных и ведомственных наград с момента начала СВО. Каждая из этих наград — свидетельство того, что представители ведомства в самых сложных условиях остаются верны своему долгу, проявляют выдержку, дисциплину и высокий уровень профессиональной подготовки», — отметил начальник управления Росгвардии по Югре генерал-майор полиции Евгений Симаков».
На презентации присутствовали студенты военной кафедры Югорского государственного университета, кадеты и старшеклассники. Руководитель регионального отделения общественного движения «Гвардейская смена» и военно-спортивного клуба «Витязь 86» Сергей Назарян, который в прошлом также носил погоны военнослужащего внутренних войск МВД России, привез воспитанников из города Мегиона. Ребята задавали вопросы о службе, наставничестве и мерах социальной поддержки.
Участники презентации познакомились с кинологом ведомства и служебной овчаркой Лордом и увидели, какие команды может выполнять четырехлапый росгвардеец.
«Нам, как издателям, хотелось бы, чтобы вы, доблестные сотрудники Росгвардии, в этой книге находили себя, коллег, перелистывали страницы вместе со своими детьми и могли с большой гордостью сказать, что это самая важная часть вашей жизни», - в свою очередь обратилась к сотрудникам и военнослужащим войск правопорядка выпускающий редактор книг АО «Издательский дом «Новости Югры», руководитель издательского дома «Альтерлит» Виктория Опритова.
Завершилась встреча небольшим интерактивом. Трех самых активных участников наградили памятными подарками.
Книга призвана увековечить вклад сотрудников территориального управления Росгвардии в обеспечение безопасности жителей региона, а также служит инструментом передачи накопленного опыта и профессиональных знаний молодому поколению сотрудников ведомства.
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО Югре и Национального центра «Россия» в Югре
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре
Пресс-служба Уральского ордена Жукова округа войск
национальной гвардии Российской Федерации подполковник полиции
Наталья Васильченко+7922-652-44-90