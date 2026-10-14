Финно-угорский литературный мост дружбы «Созвучие»
На мероприятии с таким красивым названием 5 октября встретились финно-угорские писатели в столице древней Пармы – городе Кудымкаре. Организатор встречи – коми-пермяцкая поэтесса, журналист, общественный деятель Елена Ивановна Коньшина.
По словам Е.И. Коньшиной, это не первая встреча писателей, только в этом году писательское сообщество собиралось сразу в нескольких территориях проживания финно-угров, в частности, на IV конференции финно-угорских писателей в Ханты-Мансийске.
На священную Парму приехали: народный писатель Удмуртии Вячеслав Ар-Серги, удмуртский поэт-бард Николай Мерзляков, эрзянская поэтесса Татьяна Швецова, марийская поэтесса Альбертина Иванова, марийский бард Геннадий Григорьев, марийский поэт Игорь Попов, хантыйский журналист, учёный-лингвист, переводчик рассказов и стихов Людмила Гурьева. Здесь же нас во главе с Еленой Коньшиной также встречали местные писатели: Виктор Рычков, Ирина Дульцева, Василий Кольчурин и Алексей Галузин.
Первый день пребывания начался со знакомства с краем – побывали в Коми-Пермяцком культурном центре, который выполняет огромный пласт работы по сохранению самобытной культуры коми-пермяков.
В деревне Шадрина познакомились с традициями коми-пермяцкой кухни, послушали песни в исполнении народного вокального коллектива «Пелысёк» («Рябинушка»), каждый из гостей уловил родство наших языков с коми-пермяцким языком.
Состоялась встреча с главой Коми-Пермяцкого округа, министром Пермского края Алексеем Плотниковым, который вкратце рассказал о социально-экономическом развитии края.
Вечер завершился просмотром спектакля «Красавцы» в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького. Кстати, в эти дни здесь со спектаклями гостили и югорские театралы.
Второй день – это выезды в школы Коми-Пермяцкого округа, где нас с удовольствием встречали школьники и учителя.
В частности, побывали в школах сёл Кочёво и Сергеевском, где большинство учащихся составляют дети коми-пермяков. Здесь преподаётся родной (коми-пермяцкий) язык и родная литература, именно поэтому здесь есть пишущие на родных языках школьники, что не может не радовать финно-угорских писателей.
Впечатлил музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово Кочёвского муниципального округа. Здесь местный мастер Егор Утробин представил фольклорных персонажей преданий и сказов коми-пермяков. Я для себя отметила много общего между коми-пермяцким и обско-угорским фольклором.
В третий день состоялось знакомство с достопримечательностями столицы края. С утра посетили Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. Петра Субботина-Пермяка. Именно он стал сподвижником того, чтобы начать изучать этот удивительный таёжный край и его коренных жителей.
В этот день писатели пообщались со школьниками и студентами Кудымкарского педагогического колледжа, многие из которых также пробуют себя в писательстве.
Круглый стол, который состоялся в Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеке им. М.П. Лихачёва, высветил основные проблемы и чаяние современных финно-угорских писателей – необходимо увеличить количество часов на уроки родных языков и литературы, а также эти предметы сделать обязательными, а не факультативами; на местах необходимо помогать начинающим писателям; идти в ногу со временем – оцифровывать литературы на родных языках, озвучивать произведения и т.д.
Каждый из гостей-писателей прочёл свои стихи и исполнил песни. Я представила гостям произведения хантыйской поэтессы Марии Вагатовой, исполнила песню на её стих «Материнское сердце», а также прочла сказание сказителя Владимира Енова «Два мальчика ростом с пальчик». Многие из слушателей отмечали мелодичность хантыйского языка.
Литературный мост дружбы «Созвучие» завершился литературно-музыкальным вечером с участием финно-угорских авторов. Каждый из гостей получил сборник произведений «Созвучие», где были опубликованы их авторские произведения.
Выражаем Елене Ивановне Коньшиной огромную благодарность за эту удивительную встречу собратьев по писательскому перу, где можно было услышать всё созвучие певучих финно-угорских языков. Желаем, чтобы этот мост дружбы становился длинней и не заканчивался!
Людмила Гурьева