Уже здесь, в Ханты‑Мансийске! Топовые биатлонисты России и Беларуси готовятся рвать старты и поражать мишени. И нам пора достать шарфы, плакаты и трещотки.

Сначала встретим Альфа‑Банк Кубок Содружества: