Большой биатлон на подходе!
Уже здесь, в Ханты‑Мансийске! Топовые биатлонисты России и Беларуси готовятся рвать старты и поражать мишени. И нам пора достать шарфы, плакаты и трещотки.
Сначала встретим Альфа‑Банк Кубок Содружества:
28 ноября — молниеносный спринт, отдельно у мужчин и женщин,
29 ноября — масс‑старты: здесь все замрём на последнем рубеже.
А сразу после — Альфа‑Банк Кубок России:
3 декабря — женский спринт,
4 декабря — мужской спринт,
5 декабря — гонки преследования: беспощадно будут выбивать мишени,
6 декабря — смешанная эстафета: кульминация.
Между гонками скучать точно не придётся. Для зрителей возле Северной трибуны и в Доме болельщика устроят по‑настоящему весёлый досуг. Также фуд‑корт к вашим услугам: горячие напитки, сытный перекус.
А комментировать борьбу за медали будет неподражаемый Дмитрий Губерниев.
Только остаётся выбрать свой формат:
— Будьте на трибуне — вход свободный.
— Смотрите трансляцию на «Матч ТВ».
Программа здесь