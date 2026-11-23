«Манси – живая культура»
Наверное, в мире не осталось музеев, где история спокойно стоит за стеклом. Современные учреждения устроены так, где она здоровается за руку, садится рядом и рассказывает. Районный Учинский историко-этнографический музей – именно из таких. Здесь уже в четвёртый раз прошла научно-практическая конференция «Манси – живая культура», и уже по одному этому названию понятна главная миссия мероприятия.
Конференция собирает этнографов и учёных, мастеров и преподавателей, учеников и специалистов, общественных деятелей – всех, кто болеет за сохранение наследия манси. С самых первых лет здесь собираются представители всех четырёх групп народа: восточных, западных, северных и южных. Это не формальность – по сути, это разные миры и разные варианты того, как живёт один народ. И когда они встречаются в одном месте, разговор получается объёмным и глубоким. У конференции уже сложилась своя биография. В 2021 году говорили о культуре и быте разных групп манси. В 2022-м – об основах традиционного питания. В 2024-м – об обрядовой деятельности. Каждый год отдельная глава одной большой книги, которую музей пишет вместе с участниками.
Тема нынешнего года «Промыслы и ремёсла» о том, что дольше всего помогает народу сохранять свою самобытность. О руках, которые плетут, шьют, режут бересту, и о знании, которое передаётся от бабушки к внучке, от мастера к ученику. Задачи конференции звучат современно и честно: изучать и популяризировать культурное наследие манси, обмениваться опытом по традиционным промыслам, поддерживать диалог между поколениями и научными дисциплинами, развивать образовательные инициативы и, что очень важно, документировать и оцифровывать знания.
В этом году конференция вобрала в себя половину карты округа: докладчики были из Половинки, Урая, Силавы, Междуреченского, Мортки, Кондинского, Югорска, Ханты-Мансийска, Унъюгана, и также из Тюмени. А среди слушателей даже жители Покачей и Берёзово, конечно, в дистанционном формате. Хорошая новость: когда живёт такая традиция, расстояния перестают быть препятствием.
На мероприятии прозвучали приветственные слова начальника Управления культуры, спорта и социальной политики Администрации Кондинского района Марины Васильевны Колмачевской, главы сельского поселения Половинка Елены Евгеньевны Михайловой, директора Учинского музея Анны Михайловны Ерофеевой и депутата Тюменской областной Думы Надежды Геннадьевны Алексеевой.
Программа насыщенна разнообразием подходов, и очно или онлайн выступило 20 докладчиков. Темы были посвящены изготовлению одежды и украшений (оловянно-свинцовые отливки, покрой кафтанов, реконструкция вышитых платков, способы обработки шкуры), материалам и технологиям (обработка крапивного стебля для получения волокна, изготовление корзины из корня кедра). Промысловой деятельности (рыболовство, оленеводство, изготовление манка на утку, названия орудий лова и их частей на мансийском языке), трансляции знаний (деятельность студии «Резьба по бересте», творческая работа в детском саду, продвижение ремёсел и промыслов в учреждениях культуры и этноцентре, игровая деятельность). Документации и цифровизации (мансийский язык в цифровую эпоху, описание объектов нематериального этнокультурного достояния).
После теоретических секций прошли мастер-классы по изготовлению сувенирной куклы «Манси аги», по работе на традиционных инструментах для получения волокна из крапивы и по настольной игре «Мансийские угодья».
По итогам конференции выйдет одноимённый сборник, в котором будут представлены все научно-исследовательские работы и доклады участников. Это значит, что вся работа будет зафиксирована на бумаге, для будущих исследователей, студентов и, что важнее всего, для самого коренного народа Югры.
Пусть зал опустел, а микрофоны выключены – главное осталось. Культура манси продолжает жить в делах и словах тех, кто её бережёт и развивает. Для Учинского музея это ещё одна непрерывная линия передачи знаний. Именно поэтому география участников, от местных жителей до гостей из разных уголков округа, так важна: это карта интереса, по которой культура уверенно движется вперёд. Впереди новые проекты, новые имена и новые страницы истории, ведь манси – живая культура.
Изюмова Снежана, методист Районного Учинского историко-этнографического музея