Правом на оплату стоимости проезда за 2020 год югорские пенсионеры могут воспользоваться в 2021 году

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Правом на оплату стоимости проезда за 2020 год югорские пенсионеры могут воспользоваться в 2021 году

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Югре, согласно постановлению правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1611 «Об особенностях правового регулирования реализации неработающими пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2020 году права на получение компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно», сообщает о том, что неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости или страховых пенсий по инвалидности и имеющие право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно 1 раз в 2 года, но не воспользовавшиеся таким правом в 2020 году, в связи с осуществляемыми в 2020 году ограничительными  мерами по распространению новой короновирусной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году.

Указанное постановление Правительства РФ предусматривает возможность исчисления двухгодичного периода для неработающих пенсионеров, имеющих право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, которые в связи с ограничительными мерами не воспользовались правом на получение компенсации в двухгодичный период 2019-2020 годов, с 1 января 2020 года.

«Неработающие пенсионеры, получившие компенсацию в 2018 году и не воспользовавшиеся правом на ее получение в 2020 году, смогут воспользоваться правом на компенсацию в 2021 и 2022 годах с последующей возможностью её получения в 2024 году с учётом периодичности предоставления (один раз в два года). У югорских пенсионеров переносится право воспользоваться компенсацией на льготный проезд. Денежные выплаты, без использования права на льготный проезд, не производятся, только в случае предоставления документов о расходах на проезд к месту отдыха и обратно», - пояснила управляющий ОПФР по Югре Татьяна Зайцева.

Отметим, что в 2019 году правом на компенсацию льготного проезда воспользовались 45,2 тысячи югорских пенсионеров на общую сумму свыше 641,3 млн рублей. В 2020 году – 16,7 тысяч неработающих пенсионеров на сумму 213,6 млн рублей.

По всем вопросам компенсации льготного проезда можно получить консультацию:

- по телефону горячих линий территориальных органов ПФР;

- по телефону единой горячей линии отделения ПФР по Югре - 8(3467)393-100;

- оставив сообщение в центре консультирования на официальном сайте ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/;

- оставив сообщение в социальных сетях на официальных страницах отделения ПФР по ХМАО-Югре.

Пнд, 10/26/2020 - 10:46

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