Эрудиты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вошли в первую десятку всероссийского рейтинга Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?»

Участники Молодежной археологической экспедиции приняли участие в профессиональном празднике югорских археологов «День первой лопаты», который состоялся 5 июля 2025 г. в Салехарде. Мероприятие посвящено началу археологического полевого сезона. Ученые отмечают его вместе с молодежью уже седьмой го