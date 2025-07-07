Эрудиты из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вошли в первую десятку всероссийского рейтинга Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?»
Общество «Знание» объявляет промежуточные итоги всероссийского рейтинга нового сезона Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?». Команда «Ресурс всея Руси» вошла первую десятку рейтинга в категории «студенты вузов». Турнир проходит по лицензии правообладателя – ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"».
В сезоне 2025-2026 гг. продолжается Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» для всех любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. В ходе этого состязания уже состоялось пять отборочных игр, следующая запланирована на 19 июля. Студенты вузов могут принять участие в командных отборочных играх в рамках отдельной категории.
Также Общество «Знание» объявляет о старте нового сезона Турнира Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей. Со 2 июля команды могут зарегистрироваться на одну из отборочных игр, чтобы проверить свои знания и побороться за выход в масштабный финал, который состоится в Москве в июне 2026 года. Все желающие жители России в составе команд численностью до 6 человек могут присоединиться к конкурсной гонке, зарегистрировавшись на Турнир (ссылка) – игры проходят каждые две недели по средам, в 12:00 по МСК. Всего с июля 2025 по апрель 2026 года состоится 22 отборочные игры, по итогам которых будут определены 15 команд-финалистов. К финалу вновь присоединятся и те игроки, которые станут лучшими по итогам онлайн-кубка Знание.Игра и серии партнерских турниров правообладателя бренда ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"». В 2026 году 75 коллективов встретятся на федеральном финале Турнира.
«На протяжении нескольких сезонов Турнир Знание.Игра объединяет самых разных школьников и студентов: кто-то приходит с большим опытом участия и серьезными победами, а кто-то – из интереса, только начиная путь в мире интеллектуальных игр. Каждый участник получает возможность погрузиться в атмосферу настоящей командной работы, почувствовать азарт интеллектуального соревнования и поверить в собственные силы. Более ста тысяч ребят уже стали частью турниров Знание.Игра, и их число с каждым годом растет. Мы убеждены: ум и эрудиция – это то, что должно поддерживаться и развиваться в каждом уголке нашей страны, поэтому приглашаем всех принять участие в новом сезоне!», — комментирует заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Новый Турнир Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей стартует почти сразу после масштабного финала предыдущего сезона, который состоялся 24 июня в Москве. За право принять участие в финальной игре боролись свыше 7 тыс. человек в составе более чем 1,1 тыс. команд из 86 регионов России. Национальный центр "Россия" объединил 525 человек из 38 российских регионов, а конкурс на попадание в финальную игру составил 15 команд на место.
Помимо всего прочего, в текущем сезоне Турнир Знание.Игра вновь проходит в направлении викторин. В нем команды до 5 человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разнообразного формата, от ребусов до шарад. В этом направлении состязание также проходит в двух возрастных категориях: «вузы», а также «школы и колледжи».
Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.