36 тысяч ежемесячно за красный диплом, оплата и съём жилья: как пермские предприятия поддерживают молодых
Со 2 по 5 июля в Перми, Молодёжной столице России, проходит XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи платформы Росмолодёжь.Форумы. 400 участников из разных регионов посещают ключевые предприятия края.
В нефтегазовой и химической отраслях молодые люди увидели полный цикл производства: от переработки сырья до выпуска готовой продукции. На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» им продемонстрировали выпуск экологичного топлива и рассказали о вкладе производства в экономику страны. «Сибур-Химпром» показал уникальные для России технологии выпуска пластификаторов и полистирола. Также участники посетили завод «Сорбент», специализирующийся на производстве средств индивидуальной защиты и систем водоочистки.
Пермский машиностроительный кластер представили ведущие предприятия региона. На «ОДК-СТАР» участникам показали процесс создания систем управления для авиадвигателей, на «Пермских моторах» познакомили с производством турбин для авиации и энергетики. «Новомет-Пермь» продемонстрировал инновационные решения в производстве нефтедобывающих насосов, а «Мотовилихинские заводы» и «Искра» показали масштабы металлургического и оборонного производства.
«Мы были на предприятии “ОДК-СТАР”. Я обратила внимание, очень много молодых кадров. Это означает, что в наше время молодёжь действительно стремится развиваться. Здесь им дают возможность этот ум проявлять», — поделилась впечатлениями участница форума из Тюменской области Людмила Куксгаузен.
В сфере ИТ и связи участники посетили «ЭР-Телеком Холдинг», где узнали о развитии цифровой инфраструктуры в России. В строительном секторе их принял «Пермский завод силикатных панелей», крупнейший в регионе производитель газобетона и современных технологий застройки. На «Пермэнерго» рассказали об обеспечении энергоснабжения всего края, а на «Пермской целлюлозно-бумажной компании» — о производстве тарного картона и гофроупаковки.
Предприятия Перми поддерживают молодых людей. Так, «Мотовилихинские заводы» компенсируют жильё для молодых специалистов; «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет скидки от партнёров, специальные тарифы для сотрудников, бесплатное корпоративное обучение, клубы по интересам, ДМС, корпоративные мероприятия; Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПАО «ПНППК») даёт выплату 300 тысяч за защиту докторской, 36 тысяч ежемесячно за красный диплом; в «Сибуре» есть релаксационный пакет для сотрудников и их семей, начиная от съёма жилья, заканчивая 1-3х комнатными квартирами.
Всероссийский форум рабочей молодёжи за годы своего существования стал важной площадкой для обмена опытом, знаниями и повышения компетенций перспективных специалистов технического профиля. Благодаря этому событию в новом поколении укрепляется ценность созидательного труда и общего дела — молодые люди видят, что работают вместе со множеством соратников по всей стране. Это помогает воспитывать у молодёжи ответственный подход к делу, пробуждает в молодых специалистах новые профессиональные интересы, развивает общественные проекты наставничества и преподавательской деятельности.
«Экскурсия в “ЭР-Телеком” стала одной из самых запоминающихся частей форума. Мы увидели, как работает центр мониторинга, какие технологии применяются для поддержки клиентов по всей стране, и даже заглянули “под капот” систем видеонаблюдения, интернета вещей (IoT) и цифровых сервисов. Особенно впечатлило, что все процессы автоматизированы и выстроены очень чётко — слаженность команды и техническое оснащение. Впечатлил также масштаб инфраструктуры и уровень IT-культуры внутри коллектива. Мы не только познакомились с передовой отраслью, но и задумались о применении этих решений в своих регионах и сферах», — рассказал участник форума из Омска Хамза Апобеков.
Программа также включала посещение предприятия «Тенториум», где гостям показали единственный в мире завод, перерабатывающий все продукты пчеловодства в промышленных маcштабах.
Особое внимание в ходе экскурсий было уделено исторической роли пермских предприятий. Участникам рассказали, как в годы Великой Отечественной войны Прикамье, стало основой оборонно-промышленного комплекса страны. Жители региона в те годы героически сражались на фронтах, трудились на оборонных предприятиях, собирали средства на помощь армии. В город на Каме из центрального региона страны были эвакуированы десятки предприятий. Здесь, в частности, разместились Ленинградский электромеханический завод №8, патефонный завод №260 из Владимира (в военные годы на нём начали выпускать взрыватели для артиллерийских снарядов), карбюраторный завод №33 из Москвы, цех по производству противогазов из Электростали и многие другие.
«Мотовилихинские заводы» и «Пермские моторы» работали без остановки, выпуская артиллерийские орудия и авиадвигатели. Примерно каждый седьмой авиамотор в стране в те годы выпущен в Перми. Каждый третий артиллерийский снаряд был укомплектован пермским взрывателем. Все боевые самолёты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети из всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой промышленностью страны, также были произведены в Прикамье. Сегодня эти предприятия остаются ключевыми для оборонного комплекса.
Отметим, в день открытия форума, 2 июля, в столице Прикамья отметили пять лет со дня присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». Решение о присвоении почётного звания было принято Президентом РФ Владимиром Путиным за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, за проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В честь памятной даты площади, где установлена стела, было присвоено имя «площадь Трудовой доблести».
Организаторами форума выступают: Росмолодёжь.Профи, Правительство Пермского края, Молодёжный центр «Кристалл», Агентство по делам молодёжи Пермского края, Движение Первых.