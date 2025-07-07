От родового сертификата до материнского капитала: какие меры поддержки получают семьи с детьми в Югре?
В преддверии Дня любви, семьи и верности рассказываем об основных мерах поддержки родителям, которые воспитывают детей или только готовятся к появлению малыша.
Родовый сертификат
С момента постановки будущей мамы на учет в женской консультации ей оформляется родовый сертификат. Он формируется в электронном виде и позволяет женщинам бесплатно наблюдаться в медучреждении, проходить все нужные обследования и получать качественную медицинскую помощь во время родов и в период диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года его жизни.
Пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет
В период беременности и родов женщинам, работающим по трудовому договору, Отделение СФР выплачивает пособие по беременности и родам. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам, но не более максимальной суммы пособия.
При рождении ребенка один из родителей получает единовременное пособие в размере 40 412,57 рубля. Это пособие положено каждой семье. Если появилось сразу несколько малышей, то пособие выплачивается на каждого.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается Отделением СФР по ХМАО – Югре одному члену семьи при выходе в отпуск по заявлению у работодателя. Размер пособия равен 40% от среднего заработка за предыдущие два года. Выплата пособия продолжается даже в том случае, если досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день.
Единое пособие
Единое пособие позволяет оказывать непрерывную поддержку семьям в течение продолжительного периода, начиная с беременности и до того, как ребенок окончит школу. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости при соблюдении ряда условий.
Размер выплат рассчитывается исходя из прожиточного минимума, который в Югре составляет 21 286 рублей на детей и 23 165 рублей для трудоспособного населения. Для каждой семьи и беременной женщины размер пособия индивидуален и составляет 50%, 75% и 100% от указанных прожиточных минимумов.
Материнский капитал
Программа материнского капитала — самый популярный инструмент поддержки семей с детьми. С 1 февраля 2025 года маткапитал составляет 690 266,95 рублей на первого ребенка и 912 162,09 рубля для семей, в которых родился или усыновлен второй, третий ребенок или последующие дети и которые ранее не получали сертификат на материнский капитал. Если это право использовано, то при появлении второго ребенка родители получают доплату в размере 221 895,14 рубля.
Распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения (в Югре – 42 504 рубля), накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Семьям военнослужащих
Отделение СФР по ХМАО – Югре выплачивает ряд пособий семьям военнослужащих. Беременным женам призывников, например, положена разовая выплата, составляющая 63 997,50 рубля. После появления малыша на свет региональное Отделение СФР начинает ежемесячно платить жене военнослужащего пособие в размере 27 427,50 рубля.
Подробнее обо всех мерах поддержки семьям с детьми читайте на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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