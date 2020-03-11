«II Шесталовские чтения» пройдут в феврале 2021 года

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Научно-практическая конференция с международным участием «II Шесталовские чтения» должна была состояться 2 – 6 ноября 2020 года в Ханты-Мансийске, но из-за сложной эпидобстановки организаторы были вынуждены перенести мероприятие на более поздний срок. Планируется, что чтения пройдут в феврале 2021 года в очном формате.
Организаторами конференции выступают община коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы») в партнёрстве с Обско-угорским институтом прикладных исследователей и разработок, этнографическим музеем под открытым небом «Торум Маа». Мероприятие пройдет за счёт средств гранта Губернатора Югры.
Ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследователей и разработок, председатель общины «Тагт махум» Светлана Динисламова отметила, что, несмотря на сложившеюся эпидобстановку, интерес к конференции есть, заявки на участие поступили из разных финно-угорский территорий России, а также из-за рубежа.
В конференции примут участие учёные, писатели, аспиранты, переводчики, работники культуры и образования. В рамках чтений состоятся: первый окружной научно-практический семинар «Изучаем родную литературу в школе», круглый стол «Литература обских угров: современное состояние и перспективы развития». Участники посетят Мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», примут участие в мемориальной акции «Дань памяти» – посещение могилы писателя и городища «Мирового смотрителя».
На конференции обсудят проблемы фольклоризма в литературе, фольклор и письменные традиции, материальную и духовную культуру обско-угорских и самодийских народов, переводы как объекты лингвистического исследования, языки коренных малочисленных народов Севера. Главная тема мероприятия – творчество известного мансийского писателя Ювана Шесталова.
Людмила Теткина