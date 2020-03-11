«Николай Пирогов» завершил летнюю навигацию

- Русский
В летний навигационный период текущего года 19 сотрудников Центра профессиональной патологии в период с 25 мая по 22 октября посетили 47 населённых пунктов Кондинского, Берёзовского, Белоярского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. За это время врачами было осмотрено 6 043 человека, из них 1 737 представителей коренных малочисленных народов Севера. Об этом сегодня, 3 ноября 2020 года, на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказал главный врач Центра профпатологии, депутат Думы Югры Николай Ташланов.
В общей сложности в летний навигационный период врачи провели 15 435 приёмов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования.
В состав врачебной бригады, как и прежде, входят: терапевт, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, врач-рентгенолог, гинеколог, врачи общей практики и медицинские сестры. Это самые востребованные высококвалифицированные медицинские работники, имеющие по несколько смежных специальностей.
На борту корабля «Николай Пирогов» оборудованы 19 медицинских кабинетов, малая операционная, имеются четыре аппарата лучевой диагностики: цифровой флюорограф, цифровой маммограф, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты.
Наряду с консультациями врачей-специалистов также проводятся профилактические флюорографические и маммографические обследования.
Напомним, передвижная поликлиника с переносной портативной аппаратурой работает и в зимний период на базе участковых больниц, передвигаясь преимущественно автотранспортом, а это пять крупногабаритных машин-модулей, представляющих полноценную стационарную поликлинику.
Историческая справка
Первая плавучая поликлиника «Здоровье» организована в Югре в 1968 году, в 1973 году на базе переоборудованного пассажирского теплохода была создана плавполиклиника «Здоровье – 2». В 1993 году был построен и пущен на воду специализированный теплоход «Николай Пирогов», на котором до сих пор базируется плавполиклиника. В 2003 году судно прошло комплексную модернизацию. С января 2004 года плавполиклиника вошла в состав Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профессиональной патологии» и является структурным подразделением консультативно-диагностической передвижной поликлиники.
Материал подготовила Ирина Самсонова