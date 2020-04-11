Югорчанка стала лауреатом премии «Гордость нации»

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Церемония вручения наград первой Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации», приуроченная ко Дню народного единства, прошла 3 ноября в Москве.
Педагог из Югры Маргарита Вэнго стала победителем в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков» и была удостоена дипломом I степени. Маргарита Вынтымовна Вэнго — легенда Югры, педагог с большой буквы. Она более 36 лет проработала учителем ненецкого языка. Имеет звание «Старший учитель», награждена медалями «За трудовое отличие», «Отличник образования». В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Живёт в посёлке Агане Нижневартовского района.
При её непосредственном участии был создан аудисборник «Музыкальные истории. Сказки моей бабушки». Проект включает в себя лучшие образцы малых эпических жанров устного творчества народов ханты, манси и лесных ненцев. В музыкальном оформлении сборника участвовали мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера.
Премия «Гордость нации» предусматривает семь номинаций: за вклад в укрепление межнационального и межэтнического мира и согласия; за вклад в сохранение и развитие родных языков; за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики; за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных отношений; за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества; за вклад в сохранение и развитие культуры народов России; за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
На конкурс поступило более 700 заявок из всех субъектов Российской Федерации. Лауреатами стали жители из 17 регионов страны. В каждой номинации были определены победители первой, второй и третей степени. В общей сложности премии были удостоен 31 человек. Победители получили драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак.
Церемония награждения состоялась в очном формате, в силу эпидемической ситуации в стране на ней присутствовало не более 250 человек. Прямая трансляция велась в сети интернет.
Проект по организации премии реализуется Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Людмила Теткина
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры