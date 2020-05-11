Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой приём на 2021 год

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Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой приём на 2021 год

Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой приём на 2021 год, а также приём на бюджетные места по общему конкурсу на основные профессиональные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров.

Настоящее информационное письмо составлено для подборки образовательного маршрута и дальнейшего успешного поступления абитуриента в Институт и в связи с необходимостью определиться с выбором вступительных испытаний на базе СОО и ПО.

 

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА

Бакалаврские программы

Очная форма обучения

 

Код

Направление подготовки

Направленность (профиль)

Квалификация

Срок обучения

Вступительные испытания на базе

СОО

Вступительные испытания на

базе ПО

Основа

44.03.01

Педагогическое

Этнофилологическое

бакалавр

4 года

Русский язык

Русский язык

Бюджет

 

образование

образование

 

 

(ЕГЭ),

(письменно),

Внебюджет

 

 

 

 

 

Обществознание

Обществознание

 

 

 

 

 

 

(ЕГЭ).

(письменно).

 

 

 

 

 

 

На выбор, в

На выбор, в

 

 

 

 

 

 

порядке

порядке

 

 

 

 

 

 

ранжирования по

ранжирования по

 

 

 

 

 

 

приоритету вступительного испытания: Иностранный язык (ЕГЭ) /

Литература (ЕГЭ)

/ История (ЕГЭ)

приоритету вступительного испытания:

Иностранный

язык (письменно)

/ Литература (письменно) / История (письменно)

 

44.03.05

Педагогическое образование
  1. «Образование в области родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской

Федерации»;

 

  1. «Образование в области русского языка и литературы».

бакалавр

5 лет

Русский язык (ЕГЭ),

Обществознание (ЕГЭ).

На выбор, в порядке ранжирования по приоритету вступительного испытания: Литература (ЕГЭ)

/ Иностранный язык (ЕГЭ) / История (ЕГЭ)

Русский язык (письменно), Обществознание (письменно).

На выбор, в порядке ранжирования по приоритету вступительного испытания: Литература (письменно) / Иностранный

язык (письменно)

/ История (письменно)

Бюджет Внебюджет

44.03.05

Педагогическое образование
  1. «Этнокультурологическое образование»;

 

  1. «Историческое образование»

бакалавр

5 лет

Русский язык (ЕГЭ),

Обществознание (ЕГЭ).

На выбор, в порядке

Русский язык (письменно), Обществознание (письменно).

На выбор, в порядке

Бюджет Внебюджет

 

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА

Магистерские программы

Очная форма обучения

 

Направление подготовки

Направленность

(профиль)

Квалификация

Срок обучения

Вступительные испытания

Основа

44.04.01

Педагогическое образование

Этнокультурология и

этнофилология в

североведческом

образования

 

Магистр

2 года

Этнофилология и

Этнокультурология

Севера, Сибири и Дальнего Востока

(письменно)

Бюджет

Внебюджет

45.04.01 Филология

Спичрайтинг и

имиджелогия

Магистр

2 года

Спичрайтинг и

Имиджелогия

(письменно)

Внебюджет

 

По всем вопросам обращаться:

 

- к ответственному секретарю Института народов Севера Яркиной Елене Ивановне, тел.: 8 951 651 93 79, e-mail: yarkina1994@mail.ru;

- к заместителю директора Института Народов Севера Назмутдиновой Татьяне Станиславовне, тел.: 8 964 374 43 34, e-mail: scurumoch@mail.ru

Чт, 11/05/2020 - 12:07

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Хантыйский язык
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Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

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Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

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