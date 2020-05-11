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Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена объявляет целевой приём на 2021 год, а также приём на бюджетные места по общему конкурсу на основные профессиональные образовательные программы подготовки бакалавров и магистров.
Настоящее информационное письмо составлено для подборки образовательного маршрута и дальнейшего успешного поступления абитуриента в Институт и в связи с необходимостью определиться с выбором вступительных испытаний на базе СОО и ПО.
ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА
Бакалаврские программы
Очная форма обучения
|
Код
|
Направление подготовки
|
Направленность (профиль)
|
Квалификация
|
Срок обучения
|
Вступительные испытания на базе
СОО
|
Вступительные испытания на
базе ПО
|
Основа
|
44.03.01
|
Педагогическое
|
Этнофилологическое
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бакалавр
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4 года
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Русский язык
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Русский язык
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Бюджет
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образование
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образование
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(ЕГЭ),
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(письменно),
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Внебюджет
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Обществознание
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Обществознание
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(ЕГЭ).
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(письменно).
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На выбор, в
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На выбор, в
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порядке
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порядке
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ранжирования по
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ранжирования по
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приоритету вступительного испытания: Иностранный язык (ЕГЭ) /
Литература (ЕГЭ)
/ История (ЕГЭ)
|
приоритету вступительного испытания:
Иностранный
язык (письменно)
/ Литература (письменно) / История (письменно)
|
|
44.03.05
|
Педагогическое образование
|
Федерации»;
|
бакалавр
|
5 лет
|
Русский язык (ЕГЭ),
Обществознание (ЕГЭ).
На выбор, в порядке ранжирования по приоритету вступительного испытания: Литература (ЕГЭ)
/ Иностранный язык (ЕГЭ) / История (ЕГЭ)
|
Русский язык (письменно), Обществознание (письменно).
На выбор, в порядке ранжирования по приоритету вступительного испытания: Литература (письменно) / Иностранный
язык (письменно)
/ История (письменно)
|
Бюджет Внебюджет
|
44.03.05
|
Педагогическое образование
|
|
бакалавр
|
5 лет
|
Русский язык (ЕГЭ),
Обществознание (ЕГЭ).
На выбор, в порядке
|
Русский язык (письменно), Обществознание (письменно).
На выбор, в порядке
|
Бюджет Внебюджет
ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА
Магистерские программы
Очная форма обучения
|
Направление подготовки
|
Направленность
(профиль)
|
Квалификация
|
Срок обучения
|
Вступительные испытания
|
Основа
|
44.04.01
Педагогическое образование
|
Этнокультурология и
этнофилология в
североведческом
образования
|
Магистр
|
2 года
|
Этнофилология и
Этнокультурология
Севера, Сибири и Дальнего Востока
(письменно)
|
Бюджет
Внебюджет
|
45.04.01 Филология
|
Спичрайтинг и
имиджелогия
|
Магистр
|
2 года
|
Спичрайтинг и
Имиджелогия
(письменно)
|
Внебюджет
По всем вопросам обращаться:
- к ответственному секретарю Института народов Севера Яркиной Елене Ивановне, тел.: 8 951 651 93 79, e-mail: yarkina1994@mail.ru;
- к заместителю директора Института Народов Севера Назмутдиновой Татьяне Станиславовне, тел.: 8 964 374 43 34, e-mail: scurumoch@mail.ru