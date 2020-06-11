Повышение квалификации для карьерного роста

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Департамент труда и занятости населения Югры провели онлайн-эфир, темой которого стало переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет. А также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости в рамках национального проекта «Демография» на 2020-2024 годы.
Данный национальный проект реализуется уже на протяжении пяти лет. 2020 году более 630 женщин направили обучаться. На следующий год с января месяца планируется еще 700 человек направить на учёбу. Преимущества данного мероприятия даёт женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет – повышение своего уровня по имеющейся профессии и дальнейшего карьерного роста.
Сегодня граждане активно стали регистрироваться самозанятыми. Департамент труда и занятости населения Югры, помогает женщинам, которые хотят реализовать свои навыки, свои знания, возможности и таланты. Если женщина обратится в службу занятости, она может открыть собственное дело как гражданка, которая признана неработающей. И в центре занятости на открытие собственного дела она может получить субсидию в размере 220 тысяч рублей.
По каким профессиям можно обучаться
Проведя анализ, сотрудники департамента пришли к выводу, что среди женщин наиболее востребованные профессии - это бухгалтер, маляр, кладовщик, медицинский статист, младший воспитатель, специалист по кадрам, диспетчер автомобильного транспорта, педагог дополнительного образования, специалист по работе с семьёй.
Было отмечено, что повышать квалификацию любят особенно женщины, после чего работодатели с удовольствием их берут на работу – это 1 С бухгалтерия восьмая версия, 1 С зарплата и управление персоналом, также госзакупки, сметное дело в строительстве, документационное обеспечение. И также в этом году адаптивная физическая культура и сопровождение лиц с ограниченными возможностями.
Механизм обучения
Женщины, не состоящие у работодателя и обратившиеся в центр занятости для подходящей работы, им нужно подать заявление, и в течение дня комиссия определяет, может она учиться или нет. Нужно, чтобы она уже имела профессиональное образование. У кого нет образования, для них тоже предусмотрено обучение, только не в рамках национального проекта.
Следующий механизм тоже очень востребованный и эффективный, особенно для тех женщин, которые занятые. Здесь идёт возможность заключения договора с работодателями, на обучение своих работников женщин, которые состоят с ними в трудовых отношениях и находятся в период отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет.
Работодатель может с сотрудницей согласовать вопрос, по какой профессии обучаться, какие компетенции работодателю нужны. И, соответственно, пройдя обучение, она уже гарантированно будет востребована на работе, как специалист. Потому как, пока женщина сидит по уходу за ребёнком, в век современных технологий, все меняется. И обучение пойдёт только на пользу, она выйдет на работу уже с обновлёнными знаниями.
Есть механизм обучения работников бюджетной сферы. Работодатель заключает договор с центром занятости для обучения своих сотрудниц, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Здесь есть ограничение, обучаться можно только в образовательных учреждениях, которые подведомственны департаменту по молодёжной политике Югры.
Стоимость обучения и компенсация
Стоимость обучения в среднем 46 тысяч рублей. Кроме того, перед обучением предусмотрена медицинская комиссия. Есть профессии, по которым женщина может обучиться, но на работу её могут не взять. Особенно, когда осуществляется уход за детьми дошкольного возраста. И в рамках поддержки занятости были предусмотрены расходы, которые дадут возможность женщине пройти медосмотр. По итогам медосмотра можно гарантировать, что её состояние здоровья позволяет обучаться.
В период обучения предусмотрена стипендия. Но только для женщин, которые осуществляют уход за ребёнком. Это необходимая помощь для такой категории, так как пособие не такое высокое, будет хоть какая-то гарантия и мера поддержки в период её обучения. Сумма составляет порядка 18 тысяч рублей.
Если женщина желает обучаться за пределами Ханты-Мансийского округа, также предусмотрена компенсация стоимости проезда. Она может предоставить документы по понесённым затратам и ей компенсируют проезд. Также предусмотрен суточный период следования пути к месту обучения и обратно, найма жилого помещения в пределах 550 рублей.
Перечень профессий размещён на портале «Департамент труда и занятости населения Югры» в разделе «Национальные проекты», более подробно с перечнем услуг для женщин и для старшего поколения можно ознакомиться там.
Николай МЕРОВ
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